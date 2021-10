Ehrlich beraten und modern bekleidet

„Es war ein sensationeller Start“, freut sich Ladenbesitzer Andy Kalb nach dem Umzug seines Shops AN.DY FASHION.LIFE.STYLE ins neue Winnender Holzmarkt-Carré über die Neueröffnung im September. „Meine Stammkunden, die ich mir in über 20 Jahren aufgebaut habe, halten mir auch in der Ringstraße die Treue.“ Kalb war der erste Einzelhändler, der nun in dem modernen Neubau seine Herrenmode, Business- und Sportsbekleidung anbietet. Eines ist dabei wie gehabt: Der bekennende Jeansträger, der 30 Paar Jeans in seinem Schrank liegen hat, bietet ein breites Sortiment bekannter Marken in stets aktuellen Trendfarben. In diesem Herbst sind besonders die Farben Honig, Rostrot und Olive angesagt. Anzüge kommen in der aktuellen Saison meist in Grau-Schwarz daher.

Besonders wichtig ist für den gelernten Textil-Einzelhandelskaufmann Andy Kalb in einer immer digitaler werdenden Zeit der direkte Kontakt und das lokale Shopping-Erlebnis: „Ich möchte für meine Kunden hier vor Ort da sein. Eine umfassende und ehrliche Beratung steht dabei absolut im Vordergrund.“ Seine Tochter Nina sieht das genauso und unterstützt ihren Vater seit 1. August tatkräftig im Verkauf.