Neue Wohnkonzepte in neuen Räumen

Farben, Formen, Materialien, Funktionalität – beim modernen Küchenbau scheint die Auswahl riesig. Umso wichtiger ist bei der Entscheidungsfindung ein kompetenter Ansprechpartner – wie die Küchenhalle in Winnenden, die ihre Ausstellungsräume komplett umgestaltet hat. Viele neue Trends von Messen werden den Kunden künftig präsentiert. Doch das Küchenhalle-Team um Geschäftsführer Björn Thiele geht noch einen Schritt weiter: Unter dem Motto „Wir sind und können mehr als nur Küchen“ bietet das Studio seit Neuestem ganze Wohnraumkonzepte an: Kunden können nun nicht mehr nur Küchen samt Elektrogeräten planen und erwerben, sondern auch Bad, Schlaf-, Wohnzimmer und Co. in die Raumgestaltung einbeziehen lassen. Individuelle Wünsche werden dank der zugehörigen Schreinerei passend umgesetzt und millimetergenau montiert.

Wer schon einmal eine Küche geplant hat, der weiß: Man sollte sich dafür Zeit nehmen. Wie praktisch, dass Thiele auch an den ungeduldigen Nachwuchs gedacht hat, der sich während der Planung in der Küchenhalle austoben kann: Die Kinderspielecke samt Bällebad und elektrischer Autos lädt zum langen Verweilen ein.

Überlegen auch Sie, Ihren Wohnbereich umzugestalten oder ziehen Sie bald um? Dann nutzen Sie das aktuelle Sensationsangebot der Küchenhalle: Gesucht werden 30 Wohnkonzept-Tester, die die Planung kostenlos sowie die Möbel zu absoluten Messepreisen erhalten. Aus diesem Grund heißt es: „Schnell sein lohnt sich!“