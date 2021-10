Reifenmontage und mehr – direkt vom Fachmann

Mit sinkenden Temperaturen müssen PKW-Besitzer wieder den Wechsel der Bereifung planen. Sind Sie noch auf der Suche nach einem Fachmann, der diese oft lästige Arbeit übernimmt und außerdem die Reifen auswuchtet und einlagert? Professionell unterstützen kann hier die Firma Blessing Automobile GmbH mit ihren zwei Filialen in Leutenbach-Nellmersbach. Sie ist Reifen-Spezialist, bietet einen 24-Stunden-Reifenpannenservice für LKW und Flottenbetreuung für Firmen.

Das hat Tradition: Bereits im Jahr 1993 hat Uwe Blessing das Unternehmen Reifen Blessing gegründet. Heute ist das Team noch um einiges mehr als nur ein Räder-Profi: Es ist kompetenter Partner um den kompletten Autoservice und kümmert sich neben der Bereifung auch um Inspektionen, Reparaturen oder Glasservice.

Damit die Kunden zukünftig einen noch besseren Service bekommen, soll Blessing Automobile GmbH langfristig in zwei Bereiche geteilt werden: Die Filiale in der Robert-Bosch-Straße konzentriert sich dann auf den Autoservice rund um den Geschäftsführer Uwe Blessing. Und die Filiale in der Maybachstraße wird schrittweise zum reinen Reifenservice für kleine und große Fahrzeuge um Geschäftsführer Sven Blessing ausgebaut: „Vor allem Reifen für LKW und andere Nutzfahrzeuge gilt meine Leidenschaft“, schwärmt er. „Sie sind technisch noch einmal spannender.“