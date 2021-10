Sauberes Fahren – mit LKW und Wohnmobil

„Sauber ist schöner!“ Mit diesem Motto wirbt das Waschteam um Familie Patrut und weiß genau, was das bedeutet: Es reinigt in seiner Nutzfahrzeugwaschstraße in Nellmersbach an der B14 große Fahrzeuge und bringt sie wieder auf Hochglanz. Gründlich per Hand gewaschen werden neben LKWs auch immer häufiger private Wohnmobile, die nach langen Reisen eine Grundsäuberung nötig haben.

Wer regelmäßig zu Patruts kommt, kann obendrein sparen: Das Waschteam richtet bei mehreren Reinigungen im Monat ein Waschkonto ein, womit attraktive Vergünstigungen verbunden sind: Bei fünf Wäschen im Monat, gibt es fünf Prozent Rabatt, bei zehn sind es zehn Prozent. Abgerechnet wird pro laufender Meter. Ein weiterer nützlicher Service: Damit es nicht zu unnötig langer Wartezeit kommt, wurde eine Webcam installiert, die unter www.waschteam.de anzeigt, wie viele Fahrzeuge aktuell Schlange stehen. Sollte es doch mal länger dauern, können Sie es sich bequem machen: Beim Besuch erhalten alle Kunden Kaffee, Getränke und eine Wurst gratis.

Was viele vielleicht noch nicht wussten: Neben der Waschstraße bietet die Firma auch Ölwechsel, KFZ-Aufbereitung sowie Reifenservice inklusive Einlagerung für PKW und Wohnmobile: Aktuell erhalten alle Neukunden 20 Prozent Rabatt auf die Leistung beim Reifenservice. Ein Angebot, das beim aktuellen Übergang vom Herbst in den Winter und dem nötigen Reifenwechsel gerade recht kommt.