Spezielle Titel aus jeder Epoche, für jeden Lesegeschmack

Buchhandlung Kreh ist spezialisiert auf Historisches und Science-Fiction.

Die Faszination für die Vergangenheit und für die Zukunft – beides bietet unerschöpflichen Stoff für einzigartige Lesestunden. Die Buchhandlung Kreh hat eine riesige Auswahl am Lager. Neben der Spezialisierung auf historische Romane und Science-Fiction ist Kreh umfangreich ausgestattet mit Buchreihen und Serien. Speziell auch: Wer fasziniert ist von historischer Buchkunst, kann in der bedeutenden Faksimile-Sammlung von Dietrich Kreh blättern.

Im feinen ausgewählten Sortiment treffen sich zudem Fantasy und Krimi, regionale Schmöker und Weltliteratur, eine stets aktualisierte Auswahl an Bestsellern und Unterhaltungsliteratur, erlesene Klassiker, praktische Ratgeber, Wander- und Reiseliteratur, darunter mit regionalem Schwerpunkt. Über mehrere Meter hinweg zieht sich eine üppig bestückte Regalwand mit ausgewählter Kinder- und Jugendliteratur für jedes Alter. Weil alle bei Kreh gerne lesen, können sie Fragen zu den Büchern beantworten und fundiert beraten, auch zu speziellen, weniger geläufigen Titeln. Thematisch in die Breite geht auch die frisch eingetroffene Kalender-Kollektion. Die Auswahl an Wand- und Taschenkalendern ist noch riesig. Schön ist das Ambiente: Im trubeligen Alltag und Massenangebot finden Kunden bei Kreh ein entspanntes Umfeld zum gemütlichen Stöbern und Entdecken. Die meisten Titel sind als eBook erhältlich. Jedes lieferbare Buch ist in der Regel innerhalb eines Tages bestellbar. Übrigens auch online – inklusive kostenlosem Versand.