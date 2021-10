Spitzenwäsche für Spitzenkundinnen

Für die Liebhaberin hübscher Dessous und gelernte Wäschefachverkäuferin Dorothea Heubach ist der Kundenkontakt und die kompetente Beratung das Schönste in ihrem Beruf. Kein Wunder, dass sie sich nach diversen Corona-Lockdowns so sehr auf die Wiedereröffnung und den Verkauf ihrer Unterwäsche, aber auch Negligés, Bademoden und Socken gefreut hat. Seit letztem Jahr begrüßt sie ihre Kundschaft eine Straße weiter: Ihr Dessous-Paradies „Doro Dessous & mehr“ liegt seither in der Schloßstraße 6. „Hier fühlen wir uns pudelwohl!“ Pudelwohl fühlen sich auch die unzähligen Stammkundinnen, die bei Doro ein breites Sortiment vor allem an Unterwäsche, aber auch die Duftlampe Berger finden: Ob ein BH mit Spitze, sportlich oder nahtlos, ob Körbchengröße A oder H – im Winnender Fachgeschäft finden alle ein Lieblingsteil.

Die sympathische Inhaberin, die sich selbst als „Schafferle“ bezeichnet, bietet eine große Auswahl an Marken wie Mey, Marie Jo, Prima Donna oder Empreinte. Getreu nach dem Motto: „Unsere Kundinnen haben ein Recht auf gut sitzende Wäsche.“ Doro und ihre Angestellte Andrea setzen auf individuelle Fachberatung und nehmen sich Zeit, die richtige Größe zu bestimmen.