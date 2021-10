Trainieren, um das Immunsystem zu stärken

Mit der kalten Jahreszeit bewegen sich regelmäßig Erkältungswellen auf uns zu. Gegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit gibt es Hausmittel und Medikamente. Aber wussten Sie, dass sportliche Betätigung nicht nur dabei hilft, uns körperlich fit zu machen, Muskeln aufzubauen, Haut zu straffen und den Rücken zu kräftigen, sondern auch das Immunsystem zu stärken? Die optimale Zeit also, im AB Fitnessstudio zu trainieren. Das Beste: „Wer sich jetzt anmeldet, kann bis zum Jahresende kostenfrei trainieren“, verspricht Aydin Bayrak.

Der Inhaber, der das Winnender Studio im Jahr 2007 und vier Jahre später den Standort in Sulzbach eröffnete, plant derzeit außerdem ein zusätzliches Plus: Er arbeitet an der Möglichkeit für seine Kunden, 24 Stunden am Tag zu trainieren, und zwar an sieben Tagen in der Woche. Die entsprechend nötige Ausstattung wie Drehkreuze am Eingang und Transponder in Form von Armbändchen ist bestellt. „Wir werden unser Studio dann rund um die Uhr geöffnet haben. So kann jeder kommen und gehen, wann es am besten in den persönlichen Tagesablauf passt – noch flexibler als bereits jetzt.“ So haben zukünftig auch Schichtarbeiter, Nachteulen und Frühaufsteher optimale Gelegenheiten für ein effektives und regelmäßiges Training.

Auf über 1300 m², die sich auf zwei Etagen verteilen, kann man sich in familiärer Atmosphäre an modernen Geräten fit machen, kostenfrei Getränke nehmen, individuell beraten lassen und zum Abschluss noch in der Sauna entspannen.