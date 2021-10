Von Wohlfühlbädern und warmen Heizungen

Ob es an der gewonnenen Zeit zu Hause in Zeiten von Corona-bedingten Ausgangssperren lag, dass Menschen Lust auf Wohlfühlbäder hatten? Tobias Mahler jedenfalls stellt erfreut fest, dass immer mehr Kunden in eine Erneuerung ihres sanitären Bereichs investieren. „Da sind wirklich tolle und auch verrückte Ideen dabei!“ Der gelernte Sanitär- und Heizungsmeister und sein 13-köpfiges Team renovieren aber nicht nur Bäder. Sie sind zudem Spezialisten in den Bereichen Solaranlagen, Rohrreinigung, Flaschnereiarbeiten und Heizung.

Vor allem in den kalten Monaten ist eine gut gewartete und moderne Heizungsanlage Gold wert: Man spart dabei nicht nur Geld, sondern schont gleichzeitig die Umwelt. Am Herzen liegen Mahler dabei stets der Kunde und seine Bedürfnisse: „Egal ob ein ganzes Bad oder nur eine Dichtung erneuert werden soll: Wir behandeln alle gleich!“