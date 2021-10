Wer Lust auf eine Auffrischung hat, ist an der perfekten Stelle

Endlich wieder ausgehen, sich mit anderen treffen, in das eigene Aussehen investieren. Dazu gehört an vorderster Stelle eine tolle Frisur, die das eigene Wohlbefinden hebt. Im Salon Stoppel schneidet man Frisuren, die den eigenen Typ unterstreichen, die gekonnt Trends umsetzen und so professionell geschnitten sind, dass man sie auch zu Hause problemlos stylen kann. Ob Haarschnitt, Haarfarbe oder Haarpflege – bei Stoppel Haare bekommen Kunden das Rundum-Paket vom Profi. Neu hinzugekommen sind Haarverdichtung und Haarverlängerung.

Sonja Stoppel lebt und liebt ihren Beruf. Sie möchte, dass sich ihre Kunden wohlfühlen und wiederkommen. Deshalb wird hier immer das Beste gegeben. Regelmäßige Schulungen über aktuelle Trends und neue Techniken wie Balayage liegen Sonja Stoppel dabei besonders am Herzen. Das Team setzt auf Produkte auf Basis von natürlichen Inhaltsstoffen, die ohne Tierversuche auskommen und in umweltbewusster Verpackung angeboten werden. Dies rundet das Gesamterlebnis gekonnt ab.

Dass das Friseurhandwerk für sie eine Berufung ist, hat Sonja Stoppel früh erkannt. Seit mehr als 30 Jahren widmet sie sich mit viel Begeisterung und voller Überzeugung diesem schönen Handwerk. Eine Expertin durch und durch, die hohe Ansprüche an sich selbst und an ihr Team stellt – immer im Dienste ihrer Kunden. Das Team ist übrigens auf der Suche nach professioneller Verstärkung. Wer kennt jemanden, der zur Philosophie und zum Anspruch von Sonja Stoppel passt?