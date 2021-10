“Wir lieben Technik. Wir liefern Lösungen.“

Ganz egal, ob Sie auf der Suche nach einem neuen Tablet, TV-Gerät, Telefon oder Trockner sind: Beim Winnender Unternehmen media@home HEYMANN sind Sie an der richtigen Adresse: „Mit unseren Beratungs- und Serviceleistungen finden wir auch für Ihr Zuhause die ideale Lösung. Seit nunmehr 70 Jahren sind wir in dieser Mission für Sie am Markt.“ Rudolf Heymann, Geschäftsführer von media@home HEYMANN legt größten Wert darauf, seine Kunden umfassend, kompetent und individuell zu beraten – und zwar in alle Bereichen der Elektronik, seien es die Themen TV & Audio, Computer & Büro, Telefon & Navigation oder Haus & Haushalt.

Erreichbarkeit und Kundenservice

Wer lieber bequem von daheim stöbern will: Das Ladengeschäft in der Alfred-Kärcher-Straße 11 wird ergänzt durch einen umfangreichen Online-Shop. Und seit der Pandemie ist das Unternehmen zudem auf unterschiedlichsten Kanälen erreichbar: Die Beratung kann via Telefon, E-Mail, Messenger und Videochat erfolgen oder persönlich beim Kunden zuhause.

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen Warenknappheit und Verzögerungen bei Lieferungen in vielen Bereichen des Lebens den Handel erschweren, ist es für Heymann umso bedeutsamer, wichtige Waren im Laden und online präsent zu haben. „Wir bemühen uns sehr, unsere Kunden trotz eingeschränkter Verfügbarkeit von Waren zu ihrer vollen Zufriedenheit zu bedienen, Engpässe auszugleichen und notfalls Ersatzprodukte zu besorgen. Das klappt dank unserer guten Beziehungen relativ problemlos.“

Starker Partner bei smarten Lösungen

Eine besondere Stärke von HEYMANN liegt in der Umsetzung von Smart-Home-Lösungen, um die sich exzellent ausgebildete Fachberater und Informationselektroniker kümmern. Im Bereich des modernen vernetzungsfähigen Home Entertainments setzt das Unternehmen bewusst auf ausgewählte Premium-Marken wie Sonos, Yamaha, Samsung, LG, Sony, KEF und Panasonic. „So können wir Ihnen hochwertige Multiroom-Lösungen anbieten, die sich vom Markt abheben und Sie vom Durchschnitt unterscheiden. Alle Home-Entertainment-, Heimkino- und Vernetzungslösungen realisieren wir dabei so, dass sie auch morgen noch zu Ihnen passen“, verspricht der Inhaber. „Besonders wichtig ist eine fachmännische und vor allem vertrauensvolle Beratung und Vorführung, da die faszinierenden neuen Techniken immer komplexer werden.“ Der Kunde kann sich auf langjährige Erfahrung verlassen.

Der Qualitätsfachhändler bietet darüber hinaus vor und nach dem Kauf umfangreiche Dienstleistungsangebote an – wie etwa flexible Finanzierungen oder fachgerechte Reparaturen. Sollten etwa ein Gerät einmal einen Wackler haben oder gar ganz kaputtgehen oder der Zugang zum Internet Probleme bereiten, so leistet die Service-Abteilung kompetente technische Unterstützung. Für ältere oder kranke Menschen, Kliniken, Heime und natürlich für zuhause: Ein Anruf bei HEYMANN in Winnenden genügt, und das Team kommt vorbei, behebt Defekte, korrigiert die Vernetzung smarter Helfer oder bietet bei Bedarf Ersatzgeräte an.