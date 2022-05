Apothekerin mit viel Hintergrundwissen

Kathrin König ist wissbegierig - und das kommt auch ihren Kundinnen und Kunden zugute. Denn die Fachapothekerin macht regelmäßig Fortbildungen, um den Menschen, die in die Engel Apotheke kommen, noch besser helfen zu können. „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb betrachten wir nicht nur seine Beschwerden, sondern forschen auch nach deren Ursachen.“ Ursachen können die falsche Einrichtung des Arbeitsplatzes im Homeoffice sein oder auch die Einnahme verschiedener Präparate, die durch eine Wechselwirkung zu einer unangenehmen Nebenwirkung führen. Derzeit macht König beispielsweise eine Fortbildung im Bereich der Geriatrie, also der Altersheilkunde. Denn gerade bei älteren Menschen verschreibe der eine Arzt oft dies, der andere jenes, ohne von der Verordnung des anderen zu wissen. Bei ihr als Apothekerin laufen die Fäden dann zusammen und dank ihrer Zusatzqualifikationen könne sie riskante Kombinationen eher erkennen.

Dieser genaue Blick auf den Medikamentenmix ist der 39-Jährigen wichtig. Die Apotheke in der Rinnenäckersiedlung ist dementsprechend auch die einzige in Waiblingen, die eine AThinA-Medikationsanalyse anbietet. AThinA steht für „Arzneimittel-Therapiesicherheit in Apotheken“. Personen, die mehrere Präparate einnehmen, Medikamente, aber auch Vitamine oder Mineralstoffe, können diese alle in der Apotheke überprüfen lassen. Dort wird geschaut, ob Wechselwirkungen drohen und auch, ob die Einnahme vom Zeitpunkt her gut gewählt ist. „Wenn ich dabei zu dem Schluss komme, dass ein Präparat weggelassen oder getauscht werden sollte, halte ich gegebenenfalls selbst Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.“ Eine solche Medikationsanalyse, die auch zwei Termine umfasst, wird für nur 69 Euro angeboten.

König und ihr Team kennen sich übrigens auch mit alternativen Heilmitteln bestens aus. Wer in Sachen Naturheilkunde oder Homöopathie Fragen hat, wird hier umfassend beraten – und das erwiesenermaßen zur vollsten Kundenzufriedenheit. Beim fünften Waiblinger Kundenspiegel hat die Engel Apotheke branchenübergreifend die beste Bewertung erhalten.