Auch Experte für gemischt genutzte Immobilien

Ob der Eigentümer, der verkaufen oder vermieten möchte, sich bei der Mergenthaler Immobilien AG, RE/MAX in Waiblingen oder bei der Gewerbeimmobilien Mergenthaler GmbH meldet, ist unerheblich. Er ist auf jeden Fall an der richtigen Adresse, betont Bernd Mergenthaler. „Die meisten Immobilienmakler vermitteln nur Wohnimmobilien und kommen mit Gewerbeimmobilien oder gemischt genutzten Immobilien nicht zurecht, weder mit der realistischen Preisfindung, noch mit der Vermittlung – auch wenn sie diese Aufträge annehmen und auf Glück und Zufall hoffen.“ Viele Gewerbeimmobilienmakler würden sich dagegen mit den Wohnanteilen in den gemischt genutzten Immobilien schwertun. Die Immobilienfirmen von Bernd Mergenthaler sind in diesen beiden Geschäftsfeldern Spezialisten. Da diese aber eng zusammenarbeiten und sich austauschen, hat sich in den letzten Jahren ein spezielles Geschäftsfeld entwickelt, das laut dem Immobilienmakler immer mehr von Eigentümern erkannt und in Anspruch genommen wird.

Dabei kommen der Firma Mergenthaler die vielfältigen persönlichen Verbindungen in Unternehmernetzwerke (unter anderem das Sponsorennetzwerk des TVB Stuttgart Bundesligahandball mit etwa 200 Unternehmern und Unternehmen in der Region oder dem Netzwerk der VFL Waiblingen Tiger-Girls 2 Handballbundesliga) und die Zusammenarbeit mit der IHK Stuttgart (Mitglied im Dienstleistungsausschuss) und dem Verband Region Stuttgart zugute (die GmbH ist einer der befragten Makler im Gewerbemarktbericht der Region Stuttgart). So können Verkäufe oft ganz diskret und ohne große Außenwerbung abgewickelt werden, so wie ganz aktuell in Waiblingen und Fellbach passiert.

Dabei bespricht Bernd Mergenthaler mit den Verkäufern unter anderem, ob es Möglichkeiten der Umwidmung oder einer Projektentwicklung gibt und klärt mit Spezialisten aus seinem Netzwerk viele Lösungsmöglichkeiten im Vorfeld. So können die Immobilien ganz zielgerichtet den passenden Käufern oder Mietern angeboten werden.