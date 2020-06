Aus Elektrohaus Bauer wird media@home Bauer

In der vierten und fünften Generation ist der Elektrofachbetrieb in Waiblingen ansässig. Er garantiert beides: Eine bewährte zuverlässige Service- und Beratungsqualität und die handwerkliche Kompetenz. Hier kann der Kunde noch sein gebrauchtes Haushaltsgerät, den Herd und auch den Plattenspieler reparieren lassen und sich zugleich mit den jüngsten Technologien vertraut machen. Hierzu zählen Techniken, die unseren Alltag unterstützen und erleichtern.

Die Themen Smarthome, Vernetzung von Haus- und Unterhaltungstechnik sowie die kontinuierliche Verknüpfung vieler Applikationen mit dem Smartphone erfordern hohes Spezialistenwissen und kontinuierliche Weiterbildung.

Traditionsreicher und moderner Betrieb

Mit dem Einzug der fünften Generation - dem Informationselektroniker Tim Bauer - kam der Zeitpunkt, den 1903 eingeführten Firmennamen den gewachsenen Geschäftsfeldern anzupassen.

Das Elektrohaus heißt künftig media@home Bauer, ansonsten bleibt alles beim seit Jahrzehnten bewährten. Tim Bauer beherrscht sein Metier und führt mit derselben Verpflichtung dem Kunden gegenüber den Betrieb im Sinne der Eltern weiter. Orientiert an den aktuellsten Herausforderungen waren Bauers schon immer: So gehörten sie 2017 bundesweit zu einem der ersten Stihl-Akku-Elektropartner, der den Verkauf und Service im innerstädtischen Kerngebiet aufrecht erhält. Das ist bis heute so und gilt auch für den Bereich der Mähroboter-Installation, inklusive Programmierung, Wartung und Inspektion. „Nicht Kundendienst, sondern Dienst am Kunden“: Auf diesen Unterschied legen die Geschäftsführer - der Kaufmann Thomas Bauer und sein Zwillingsbruder, Elektromeister Stefan Bauer - hohen Wert. Was verkauft wird, wird angeschlossen, gewartet und gegebenenfalls von eigenen Technikern repariert. Ob Elektroinstallationen, „weiße“ und „braune“ Ware, ob Haushaltsgeräte oder Akkutechnik - das Elektrofachgeschäft ist zur Stelle, selbstverständlich auch in Coronazeiten, mit Schutzmaßnahmen und Hygienekonzept. media@home Bauer Am Stadtgraben 13, 71332 Waiblingen Tel. 07151 54081 www.elektrohaus-bauer.de