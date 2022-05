Der ZVW schnürt für jeden das passende Werbepaket

Um sich erfolgreich am Markt zu positionieren, kommen lokale Unternehmen und Mittelständler heute um eine gute, bestenfalls crossmediale Werbe- und Marketingstrategie nicht herum. Unterstützung hierbei bietet der Zeitungsverlag Waiblingen: mit gestalteten Anzeigen und Sonderbeilagen in Tageszeitung und Wochenblatt, mit digitalen Werbeformen auf zvw.de sowie mit Online-Marketing-Lösungen von zvw-digital. Der ZVW bietet jedem Kunden eine Plattform, um entdeckt, gesehen und in seiner jeweiligen Einzigartigkeit wahrgenommen zu werden.

Die Sales Manager Beate Oeverdieck und Alexander Holz entwickeln gemeinsam mit ihren Kunden das jeweils optimale Werbepaket, wobei stets der Unternehmenserfolg der Kunden im Mittelpunkt steht. Mit kreativen Ideen realisieren sie individuelle Kundenwünsche. Unterstützt werden sie im Innendienst von Nicole Truckenmüller und Kevin Reinhardt. Mehrere erfahrene PR-Redakteure stehen für die textliche Umsetzung von Print-Artikeln oder Website-Texten bereit.

Mit dem Team des Zeitungsverlags Waiblingen an ihrer Seite können lokale Unternehmen und Mittelständler werbetechnisch aus dem Vollen schöpfen.