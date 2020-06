Die Lager sind gefüllt mit Qualität, die funktioniert

In jedem Supermarkt kann man Computer kaufen. Aber wer Support benötigt, ist auf einen Spezialisten angewiesen, der ihm sagt, was wirklich gebraucht wird. Firma Prisma Elektronik deckt nahezu alle Bereiche der Computertechnik ab: Netzwerktechnik, Reparaturen, eine technische Einweisung, Installationen oder Schulungen, für Privat- und Firmenkunden.

Seit der neue Corona-Alltag für viele Menschen im Homeoffice stattfindet, sind viele auf Beratung angewiesen und haben spezielle Fragen. Für die gestiegene Kundennachfrage auch vieler Eltern werden auch „refurbished“-Computer und Notebooks angeboten. Es handelt sich um robuste Business-Notebooks, die zum günstigen Preis und mit einem Jahr Garantie angeboten werden.

Andreas Bertz und Joachim Knödler, die Geschäftsführer von Prisma Elektronik, sind seit der „digitalen Steinzeit“ vorne mit dabei. Sie wissen: Computer sind für den Anwender immer so eine Sache: Die einen kennen sich aus und gehen unbefangen heran, für andere sind es böhmische Dörfer. Jeder braucht sehr individuell Hilfe, ein neues Gerät, ein kompatibles Zubehör, eine aktuelle Software, eine Reparatur. Das alles findet sich bei Prisma Elektronik unter einem Dach: Hier kümmert sich der richtige Ansprechpartner um jedes Thema. Die Mitarbeiter bringen im Beratungsgespräch als erstes in Erfahrung, was der Kunde mit dem Computer machen möchte und machen ihm das richtige Angebot. Aus einem guten Grund: Der „Otto-Normal“-Anwender, der einfach nur mailen möchte, im Internet surfen oder skypen und Bankgeschäfte online erledigen will, kann sich an eine relativ „schlanke“ Lösung halten. Anders sieht es aus, wenn der PC oder das Laptop geschäftlich genutzt werden.

Häufig sind eine Komplettlösung für den Server sowie eine Umrüstung des hausinternen Netzwerks nötig. Weiter geht es bei Computern für spezielle Anwendungen wie Bildbearbeitung, Videoschnitt, CAD und Gaming: Hier kommt es sehr auf die Auswahl der richtigen Komponenten Monitor, Grafikkarte, Festplatte und CPU an. Die Lager im Fachgeschäft sind nach wie vor gut gefüllt mit verschiedenen Modellen von Markenherstellern, die sich von der Ausstattung her anpassen und aufrüsten lassen, Langlebigkeit garantieren und auch noch bezahlbar sind. Jedes Gerät wird inhouse geprüft und standardmäßig mit dem vorinstallierten Betriebssystem Windows verkauft. Prisma Elektronik bietet auch an, den Rechner komplett für den Kunden zu konfigurieren, Programme zu installieren und die vom Kunden gewünschten Altdaten zu übernehmen.

Reparaturen in eigener Werkstatt

Eine eigene Fachwerkstatt steht zur Verfügung, in der Reparaturen und Vor-Ort-Service bei Umrüstungen, Problemen und Erweiterungen fachkundig abgewickelt werden. Die Geräte müssen in der Regel nicht eingeschickt werden und stehen damit innerhalb kurzer Zeit wieder funktionsfähig zur Verfügung. Auch können die Techniker nach vorheriger Absprache über Fernwartungssoftware Störungen beheben.

Support und Systemeinrichtung

Das Credo des Teams lautet: „Wir legen nicht nur den Karton auf den Verkaufstresen - und dann Tschüss.“ Die Systemeinrichtung vom Fachmann inklusive Anschluss von Drucker, W-Lan und weiteren gehören auf Wunsch auch dazu.