Eine gute Haltestelle für schmerzende Füße

Ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Auto oder mit dem Taxi - die Praxis Eugenia ist für jedermann gut zu erreichen. Denn die Praxis, in der sich alles um die Füße und deren Gesundheit dreht, befindet sich im Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes. Die staatlich geprüfte Podologin und Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Podologie Eugenia Roytman hilft dort unter anderem bei eingewachsenen Zehennägeln, führt Hornhautbehandlungen durch und rückt Hühneraugen und Warzen zu Leibe. „Ich mag meine Arbeit, denn ich liebe es, Menschen zu helfen“, sagt die medizinische Fußpflegerin. Einmal sei sie extra am Abend vor Weihnachten in die Praxis gekommen, um einen Mann von seinen Fußschmerzen zu befreien.

Besonders wichtig ist Roytman auch die Prävention. Sie halte sich stets auf dem Laufenden, um ihre Patienten mithilfe modernster Methoden vor Beschwerden an den Füßen zu bewahren.