Gesund und aktiv mit der AOK

Die AOK Ludwigsburg-Rems-Murr ist GES UND NAH und in Waiblingen seit Jahrzehnten in der Schorndorfer Straße auf kurzen Wegen erreichbar. Darüber hinaus bietet sie vor Ort ein qualitativ hochwertiges Gesundheitsprogramm!

Individualität ist Trumpf - dies gilt ganz besonders, wenn es um die Gesundheit geht. Die persönliche Nähe eines vertrauten und kompetenten Partners ist dabei ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Wer seine Gesundheit fördern und die Lebensqualität spürbar erhöhen möchte, ist bei den erfahrenen Präventionsfachkräften der AOK in besten Händen. Für Einsteiger und Fortgeschrittene bietet sie eine breite Auswahl an Kursen:

Fit und aktiv zu sein, heißt es bei den Bewegungskursen . Die AOK-Sportfachkräfte verstehen es, Fitness und Kraft mit cleverem Know-how schrittweise zu steigern. Neben diversen Outdoor- und Ganzkörpertrainings werden unter anderem auch Rückenkurse und Beckenbodengymnastik angeboten. Erfolg, Spaß und ein besseres Wohlbefinden motivieren zum Dranbleiben!

Ergänzend dazu gibt es in Waiblingen das einzigartige RückenKonzept - exklusiv für AOK-Versicherte mit Rückenbeschwerden. Das individuelle Gerätetraining erfolgt unter qualifizierter Anleitung mit maximaler Wirksamkeit und Sicherheit in einem separat gelegenen Studio in der Fronackerstraße.

Im Themenfeld Ernährung liegt der Fokus auf gesundes und genussvolles Essen. In den Kursen werden die Grundlagen einer ausgewogenen Ernährung erläutert und welche Lebensmittel sich optimal kombinieren lassen. Wie köstlich Speisen aus saisonalen Zutaten aus der Region schmecken, wird so direkt zum Erlebnis. Auch wer abnehmen möchte, findet bei der AOK professionelle Begleitung.

Stress und Hektik sind heutzutage allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es, ihnen mit gezielt ausgerichteten Übungen entgegenzuwirken. Ob Progressive Muskelentspannung oder Yoga - bei den AOK-Entspannungskursen werden wirksame Techniken und Methoden vermittelt, die die ersehnte innere Ruhe schenken.

Um die psychische Gesundheit geht es beim interaktiven Präventionsprogramm „Lebe Balance“. Es hilft gesunden Menschen, den täglichen Herausforderungen mit Stärke zu begegnen, das eigene Leben intensiver nach persönlichen Werten auszurichten und die Aufmerksamkeit auf den Augenblick zu richten.

Schon gewusst? Zahlreiche AOK-Gesundheitskurse finden auch digital statt - so etwa zu den Themen „Clever zu mehr Fitness“, „Achtsam essen“ oder „Innere Stärke“.