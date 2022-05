Heben, transportieren, abschleppen

Schweres und Großes anheben, transportieren und abschleppen - was ist schon dabei? Das sagt sich das Winkelhock-Team jeden Tag. Das größte und älteste Abschlepp- und Bergeunternehmen in und um Waiblingen hat die passende Ausrüstung und das Know-how für Kran- und Spezialtransporte sowie Maschinenumzüge aller Art. Der Abschlepp- und Bergedienst ist täglich 24 Stunden auch kurzfristig einsatzbereit.

Vielfältiges Aufgabenspektrum

Die Winkelhock-Profis sind seit mehr als 50 Jahren am Werk für Gemeinden, Industrie und Privatkunden. Ihre Professionalität bringen die zwölf Mitarbeiter in vielen Bereichen ein: So kümmert sich der vom Verband der Bergungs- und Abschleppunternehmen (VBA) geprüfte Fachbetrieb um Kranarbeiten, verfügt über vier verschiedene Tieflader zum Transport von Baumaterial, Maschinen, Gabelstaplern, Containern, Lkw und Pkw bis 48 Tonnen und er übernimmt im Auftrag des ADAC Abschlepp- und Bergungsaufträge jeder Größenordnung. Alles aus einer Hand.

Firmeneigene Werkstatt

Jeder PKW und LKW, den die Firma Winkelhock mit einem speziellen Abschleppwagen aus einer verzwickten Lage befreit, wird zur Reparatur in eine Fachwerkstatt geschleppt. Auf Wunsch des Fahrers wird das Pannenfahrzeug direkt in die firmeneigene Werkstatt gebracht, wo es vom eigenen Werkstatt-Team fachmännisch repariert wird. „Unsere Fahrzeuge verfügen über modernste Hebetechnik. Damit ist es möglich, ein Fahrzeug in jeder Situation zu bergen“, sagt Firmenchef Thomas Winkelhock. Je nach Umfang des Auftrags stehen ausreichend Mitarbeiter auf Abruf bereit, um auch mitten in der Nacht tätig zu werden.

Zuverlässigkeit ist das große Plus

Geschäftspartner wissen: Auf die schnellen Reaktionszeiten ist Verlass. „Mit uns funktioniert es und das Preis-Leistungs-Verhältnis passt.“