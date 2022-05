Ihr Betten-Spezialist in Waiblingen

Experten sind sich einig: Guter Schlaf ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern auch existenziell wichtig für die Gesundheit. Doch für viele Menschen ist eine erholsame Nachtruhe alles andere als selbstverständlich. Sie schlafen nicht durch und wachen morgens wie gerädert und verspannt auf. Die Gründe dafür können vielfältig sein – aber sehr oft liegt es schlicht und einfach am Bett.

Wohl kein anderes Möbelstück muss so viele Anforderungen erfüllen wie ein Bett. Das wichtigste Kriterium: Es muss zum Schläfer passen. Denn jeder Mensch hat seine ganz besonderen körperlichen Eigenheiten. Deshalb gibt es unzählige verschiedene Kombinationen aus Lattenrost, Matratze und Kopfkissen. Für den Laien ist es da oft schwierig, das richtige Bettsystem zu finden – aber dafür sind schließlich die Schlafexperten von Ott’s Traumwelt da.

„Matratzen und Lattenroste, die zu Ihnen passen“

„Wir haben viel Erfahrung und beraten Sie kompetent und individuell. Da es auch in unserer Branche immer wieder Neuerungen und Neuheiten gibt, sorgen regelmäßige Fortbildungen dafür, dass wir stets auf dem neuesten Stand sind“, sagt Andreas Haberer, Geschäftsführer von Ott’s Traumwelt. „Ganz wichtig für uns: Bei Ott gibt es keinen Zeitdruck. Sie können ausgiebig Probe liegen und entscheiden sich erst für Ihre Kombination aus Lattenrost und Matratze, wenn Sie voll und ganz überzeugt sind.“ Darüber hinaus können sich Kunden bei Ott durch die hauseigene Herstellung von Matratzen und Bettwaren immer auf beste Qualität verlassen. Ob eine leichte Sommerdecke oder ein waschbares Kopfkissen – für alle gilt: Nur Produkte, die die strenge Qualitätskontrolle bestehen, kommen in den Verkaufsraum und damit in das Schlafzimmer.

Ganz neu: Ab sofort können Kunden eine Auswahl an Bettwaren und Matratzen auch im Online-Shop unter www.betten-ott.shop bestellen und sich die Ware nach Hause liefern lassen.

„Ihr Bett: eine Komfort- und Stilfrage“

Das zweite Kriterium für den Bettenkauf ist sicherlich der Geschmack. „Keine Frage: Ihr neues Bett soll zu Ihrem Heim und Ihrem Einrichtungsstil passen, nur dann fühlen Sie sich darin richtig wohl. Und auch hier sind Sie bei Ott’s Traumwelt genau richtig. Bei uns finden Sie eine Riesen-Auswahl an ganz unterschiedlichen Bettgestellen, darunter namhafte Marken. Kommen Sie also vorbei und überzeugen Sie sich selbst von der Betten-Vielfalt in Waiblingen oder am Standort Welzheim.“

Betten- und Matratzenkauf ist Vertrauenssache

Seit über 100 Jahren steht Ott’s Traumwelt für Top-Qualität, riesige Auswahl, besten Service und traumhafte Preise rund ums Schlafen: „Wir wissen: Guter Schlaf bedeutet Lebensqualität. Deshalb gibt es bei uns keine Kompromisse. Unsere Matratzen und Bettwaren werden bei uns im Haus gefertigt. Bei Bettgestellen und Bezügen bieten wir Markenqualität der besten Hersteller. Vier Wochen Umtauschrecht für Matratzen, kostenlose Lieferung im Umkreis von 50 Kilometern und ein professioneller Reinigungsservice von Bettwaren sind für uns ebenfalls selbstverständlich“, so Andreas Haberer weiter. „Wir sind erst zufrieden, wenn der Kunde zufrieden ist – und das möglichst für eine sehr lange Zeit.“