Lernhilfe in jedem Lebensalter

Lebenslanges Lernen - mit der richtigen Lerntechnik wird dies in jeder Lebensphase zum Kinderspiel. Wie man sich für jede Herausforderung die richtige Lernmethode aneignet, zeigt der Wirtschaftswissenschaftler und Lerncoach Dr. rer. pol. Florian Fallier. Im Bahnhofsverwaltungsgebäude der Deutschen Bahn in der Straße „Bahnhof 1“ (nicht Bahnhofstraße) hat er seit Januar 2020 eine Praxis für Coaching und Lerntherapie sowie Nachhilfe.

Bei der Lerntherapieim Grundschulalter steht die professionelle Therapie von Lernstörungen und Lernschwächen im Vordergrund. Psychische Folgen wie Versagensängste oder Schulunlust werden auf psychotherapeutische Weise behandelt. Um die Negativspirale zu durchbrechen, setzt die Lernförderung bei den Stärken und Fähigkeiten an. Als zweite Dienstleistung bietet Fallier das Lerncoachingan. Der Schwerpunkt liegt in der individuellen Begleitung und Förderung von Schülern, Hochbegabten, Auszubildenden, Studenten und Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten. Drittes Spezialgebiet ist das Personal Coaching. Jugendliche und Erwachsene erhalten Unterstützung bei der Berufswahl und im gesamten Bewerbungsprozess.