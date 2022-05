Maßgefertigte Qualitätsmöbel aus Neustadt

Die Schrankwand steht bei Klingler zwar im Firmennamen, aber der Familienbetrieb kann bei Weitem nicht nur Schränke! Von der extravaganten Garderobe über individuell gestaltete Ankleidezimmer bis hin zu passgenauen Möbeln für Küche und Bad - Klingler hat auf jeden Kundenwunsch in Sachen Möbel eine Lösung. Denn die Maßanfertigung von Qualitätsmöbeln ist seit mehr als 60 Jahren das Metier des in Waiblingen-Neustadt beheimateten Herstellers. Dabei fertigt er Einzelstücke, kümmert sich auf Wunsch aber auch um die komplette Inneneinrichtung.

„Besonders häufig wird bei uns der Einbauschrank angefragt, weil besonders da, wo der Raum sehr eng ist, die Möbel von der Stange nicht oder nur gestückelt hineinpassen“, berichtet Maximilian Klingler.

Alles aus einer Hand

Wie aus einem Guss sehen dagegen die Individualanfertigungen von Klingler aus, da sie sorgfältig geplant und umgesetzt werden. „Wir arbeiten eng mit dem Kunden zusammen, setzen seine Designvorstellungen um und prüfen genau, was in den Räumlichkeiten möglich ist“, so Klingler. Alle Möbel werden also schon im ersten Schritt an die örtlichen Gegebenheiten angepasst, so dass teure und zeitraubende Nacharbeiten vermieden werden. Was die Gestaltungsmöglichkeiten angeht können Klingler-Kunden aus einer riesigen Auswahl an Farben, Materialien, Oberflächen, Griffen, Kanten und sonstigen Funktionsteilen wählen. Im großen, firmeneigenen Maschinenpark werden die Möbel dann hergestellt.

Dass die Firma zu jedem Zeitpunkt schnell und auftragsbezogen reagieren kann, liegt also in erster Linie daran, dass Planung, Produktion, Lieferung und Montage bei Klingler aus einer Hand erfolgen. Zudem betont Geschäftsführer Bernd Klingler: „Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Kunden stets ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.“