Markt-Team arbeitet eng mit regionalen Lieferanten zusammen

EDEKA Petermann in Korb bietet täglich frische, regionale Waren in Top-Qualität und großer Auswahl an. Größten Wert legen Ronald und Nicole Petermann auf ein partnerschaftliches Verhältnis zu den ortsansässigen Lieferanten und ein freundliches, motiviertes Team im Markt.

„Unter Qualität verstehen wir nicht nur, Ihnen täglich exzellente Produkte anbieten zu können. Unser Markt-Team punktet mit fundiertem Fachwissen rund um unser Sortiment und garantiert Ihnen Top-Beratung.“ Als Qualitätsexperten achten die Mitarbeiter stets auf Vielfalt und Frische. „Dies macht uns zu einem ausgezeichneten und sogar preisgekrönten Supermarkt.“

Frische und Qualität aus der Region

„Mit aktuell 51 teils langjährigen Regio-Partnern aus Korb und der Umgebung garantieren wir nicht nur eine herausragende Qualität unserer Waren, sondern können somit über 85 lokale und regionale Marken und Produkte im Sortiment anbieten - für einen nachhaltigeren Einkauf“, betont Ronald Petermann, seit vielen Jahren Geschäftsführer des Marktes. „Wir leben Klima- und Umweltschutz aktiv. Durch den direkten Kontakt zu unseren ausgesuchten Lieferanten und Erzeugern profitieren unsere Kunden von kurzen Wegen, saisonalen und reif geernteten Produkten. Und das schmeckt man!“

Mittagstisch, auch zum Mitnehmen

Täglich gibt es ein frisch im Markt gekochtes, wechselndes Tagesessen und eine Theke mit ausgewählten Salaten. In der Marktbäckerei werden in Kooperation mit der Feinbäckerei Daiber ständig leckere Backwaren in großer Vielfalt angeboten. Die kann man sogar vor Ort genießen, gerne mit einer frisch gebrühten Tasse Kaffee dazu, sortenrein geröstet von Michael Ziener in Schwäbisch Gmünd.

Ihr Vollsortimenter in Korb

Beim Gang durch die mehrfach prämierte Obst- und Gemüseabteilung stehen saisonale Früchte im Fokus des Angebots, viele davon in Bio-Qualität. Ebenfalls ausgezeichnet ist die Frischetheke mit einem breitgefächerten Angebot an Fleisch, Fisch und einer reichhaltigen Käsetheke.

45 Mitarbeiter sorgen dafür, dass die Kundinnen und Kunden alle Artikel finden, die sie in einem Supermarkt erwarten: Convenience-Produkte in prall gefüllten Kühlregalen, Drogerieartikel, Schreibwaren, Süßigkeiten, Getränke, Wein und Spirituosen. „Bei Bedarf liefern wir Ihnen den Einkauf selbstverständlich auch nach Hause!“

Top-Produkte: Hausmarke P

Schon früh hatten Petermanns die Idee, unter eigenem Namen ausgewählte Wurst-Spezialitäten oder Wild aus Korber Jagd anzubieten. Das Sortiment wuchs permanent, zum Beispiel um Premium-Nudeln aus Münsingen und – ganz neu: exklusive Spirituosen! „Mit Einführung der Hausmarke P haben wir uns einen Traum verwirklicht“, schwärmt Petermann. Nun stehen auch exzellente Brände, Schnäpse und Liköre einer renommierten österreichischen Brennerei vom Bodensee in optisch ansprechendem Petermann-Design in den Regalen des Marktes.

Die Petermanns garantieren: „Egal, ob Sie Beratung zu einem speziellen Produkt wünschen, Ihren Wocheneinkauf erledigen möchten oder zum Mittagstisch vorbeischauen: Ein Gang zu Ihrem Korber Frische-Markt lohnt sich immer!“

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag, 8 - 21 Uhr