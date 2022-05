Schöne Räume dank kompetenter Beratung

Von Bodenbelägen wie Parkett, Vinyl oder Teppich über Tapeten bis zu Sicht- und Sonnenschutzlösungen aller Art: Im Waiblinger Fachgeschäft „Sattler Raum und Textil“ finden Kunden alles für ein wohnliches, individuelles Zuhause. Peter Sattler, Raumausstatter und Diplomingenieur für Innenarchitektur, führt das Familienunternehmen in vierter Generation. Zusammen mit seiner Frau, Textil-Betriebswirtin Anke Sattler, und seinem siebenköpfigen Team unterstützt er seine Kunden kompetent und ohne Zeitdruck bei ihrer Auswahl – denn die Fülle an Mustern, Farben, Materialien, Verlege-Arten und Aufhängungen ist groß. Da hilft es, Spezialisten an seiner Seite zu haben, die später auch die Montage und die Verlegung übernehmen. „Die Kunst der Raumgestaltung besteht gerade darin, das Richtige aus den vielen Möglichkeiten auszuwählen“, weiß Sattler, dessen oberstes Ziel zufriedene Kunden sind.

Sattler Raum und Textil GmbH Mayenner Straße 5,

71332 Waiblingen

Tel. 07151 53492

www.sattler-waiblingen.de