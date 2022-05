Schmuck mit Persönlichkeit

Unverwechselbarer Schmuck, der perfekt zum Träger passt – das zeichnet die Arbeit von Daniela Weinbrecht aus. Exklusiv zu haben ist der „Waiblinger Stadtring“ mit Motiven aus der Stauferstadt. Das Design trägt die Handschrift der Gold- und Silberschmiedemeisterin und staatlich geprüften Gestalterin, die einige Jahre Stadtführerin in Waiblingen war. Ihr sind sämtliche Silhouetten der Sehenswürdigkeiten und Neidköpfe vertraut, die sich auf dem Stadtring aus Sterlingsilber wiederfinden. „Mit dem Stadtring hat der Träger das Schönste der Stauferstadt am Finger“, sagt sie.

Die Freude und Leidenschaft für die Handwerkskunst steckt in jedem Schmuckstück, das sie in ihrer Werkstatt fertigt oder umarbeitet. So gelingt es, seit mehr als 40 Jahren „Schmuck und Trauringe als Ausdruck der Persönlichkeit“ zu schaffen.