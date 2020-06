Steuerlicher Rundum-Service für alle Vereinsmitglieder

Für viele Menschen ist die Steuererklärung ein leidiges Thema - zu kompliziert, zu wenig Zeit, keine Lust. Wer seine Steuerangelegenheiten günstig und einfach in professionelle Hände geben will, ist beim Lohn- und Einkommensteuer Hilfe-Ring Deutschland e. V. (Steuerring) gut aufgehoben. Bereits seit 50 Jahren setzt sich der Verein, der zu den größten Lohnsteuerhilfevereinen Deutschlands zählt, für die steuerlichen Interessen seiner Mitglieder ein. Die Waiblinger Beratungsstelle des Steuerrings wird vom Bürokaufmann und erfahrenen Steuerexperten Selcuk Yavuz geleitet. „Als Spezialisten in Sachen Einkommensteuererklärung analysieren wir die steuerliche Situation von Arbeitnehmern, Rentnern und Pensionären, erstellen ihre Steuererklärung und übernehmen die gesamte Abwicklung mit dem Finanzamt“, erläutert Yavuz das Dienstleistungsangebot des Steuerrings. Außerdem kläre der Verein bei Bedarf auch wichtige Steuerrechtsstreitigkeiten für seine Mitglieder vor Gericht.

Vereinsmitglieder können jederzeit in die Beratungsstelle kommen, um sich steuerlichen Rat einzuholen - ohne zusätzliche Kosten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag deckt den steuerlichen Rundum-Service komplett ab. Der Jahresbeitrag (zwischen 55 und 350 Euro) richtet sich nach der Höhe der Einnahmen.