Traditionell verwurzelt, zukunftsfähig aufgestellt

50 Jahre Kompetenz in Werkstatt und Service, ein breites Leistungspaket in Beratung und Verkauf und seit mehr als 40 Jahren Mitsubishi-Vertragshändler: Das schreibt sich das Autohaus Lindemann in Waiblingen-Beinstein auf die Fahnen. Neben dem Verkauf von neuen und gebrauchten Mitsubishi-Pkw sowie Original-Zubehörteilen finden Kunden Gebrauchtwagen weiterer Marken - überwiegend durch die Inzahlungnahme von Fahrzeugen bei einem Neukauf. Vor allem die Neuwagen finden Platz in der hellen, großzügigen Ausstellungshalle, die in diesem Jahr ein „Facelift“ erhält: „Die Innenausstattung wird renoviert, die Außensignalisation wird auf den aktuellsten Stand gebracht. Damit können wir die Fahrzeuge in einer zeitgemäßen Umgebung präsentieren“, erklärt Jürgen Lindemann, der im Familienbetrieb für den kaufmännischen Bereich zuständig ist. Bruder Bernd Lindemann und Vater Walter Lindemann führen als Kfz-Meister in dem ebenfalls großzügigen Werkstattbereich zusammen mit dem Team Wartungs- und Reparaturarbeiten von Mitsubishi-Fahrzeugen und allen Automarken durch - die Herstellergarantie bleibt dabei erhalten. Alles, was zum modernen Werkstattkonzept gehört, ist vorhanden: eigener Diagnoseraum, großzügige Lagerräume für Reifen und Ersatzteile sowie Platz für sechs Hebebühnen. Hier bietet das Autohaus auch zwei Mal wöchentlich Hauptund Abgasuntersuchungen an, außerdem Achsvermessungen sowie Reifenservice mit Einlagerung und Klimaservice. Hol- und Bring-Service oder ein Werkstattersatzwagen sind selbstverständlich. Das Autohaus Lindemann tut schon immer viel für die Ausbildung junger Menschen und hat schon viele Kfz-Mechatroniker professionell betreut beim Start in ihren vielseitigen anspruchsvollen Beruf. Die Vielseitigkeit, der stets spannende technische Wandel und die täglich neuen Anforderungen haben auch Jürgen und Bernd Lindemann schon in Kindertagen vom Beruf der Eltern überzeugt. Die Brüder leiten das von Brigitte und Walter Lindemann gegründete Unternehmen - einer der ersten Mitsubishi-Vertragshändler seit 1978. Die Eltern arbeiten bis heute aktiv mit.

Mitsubishi Green Mobility Center

Der japanische Autobauer ist seit 40 Jahren vorne dabei im Bereich der umweltschonenden Mobilität und hat mit dem Outlander Plug-in-Hybrid ein Flaggschiff der „Green Mobility“ auf die Straße gebracht - heute das europaweit meistverkaufte Plugin-Hybrid-Fahrzeug und der erste Plugin-Hybrid- SUV der Welt. Als langjähriger Mitsubishi- Partner hat sich das Autohaus Lindemann schon früh zum Kompetenzzentrum für alternative Antriebstechnologien entwickelt: Durch die Qualifizierung als „Mitsubishi Green Mobility Center“ garantieren die Mitarbeiter umfassende Beratung zu allen Themen, inklusive Fördermittel, Antragstellung für den staatlichen Umweltbonus und Zusatzleistungen, die mit angeboten werden.

Günstig zum Neuwagen: Der Space Star

Weil günstige Mobilität für viele Menschen jetzt besonders wichtig ist: Der neue Mitsubishi Space Star kommt als preislich attraktives Sondermodell auf den Markt. Der praktische Cityflitzer vereint umfangreiche Ausstattung, flotte Antriebstechnik, ein zuverlässiges Sicherheitskonzept und Design. Mit den von Mitsubishi auf alle Neufahrzeuge gewährten fünf Jahren Herstellergarantie bringt er den Fahrspaß richtig auf Touren.