Viel Nützliches, Praktisches und Schönes für den Haushalt

Vom Fachmann getestet und für gut befunden - dieses Prädikat trifft auf einen Großteil der Waren bei Villinger-Zeller zu. Denn in dem Fachgeschäft für Haus, Küche und Garten werde ein Produkt, bevor es ins Sortiment komme, soweit es geht ausprobiert, verrät Inhaber Max Pfund. „Damit wir wissen, was wir verkaufen!“ Erst neulich sei wieder ein Universalzerkleinerer „durchs Team gegangen“, um ihn auf seine Qualität und seine Benutzerfreundlichkeit hin zu prüfen.

Zehn Personen umfasst das Team und sie alle stehen hinter den angebotenen Waren und garantieren eine ehrliche und bodenständige Beratung. „Unser oberstes Ziel ist es immer, eine für unseren Kunden möglichst ideale Lösung zu finden“, erklärt Max Pfund. Und die Auswahl in den rund 300 Quadratmeter großen Räumlichkeiten ist groß: Sie reicht von Gartenmöbeln, Grills und Kleinwerkzeugen über Schließanlagen und Briefkästen bis hin zu verschiedensten Kochutensilien und Haushaltshelfern. Und wie es sich für einen einstigen Kolonialwarenladen gehört, in dessen Tradition das seit fast 130 Jahren in Waiblingen ansässige Geschäft steht, gibt es ein vielfältiges Angebot an Geschirren aus Porzellan. Pfund betont: „Wir geben und Mühe, Preistreppen zu bauen, bei denen für jeden eine Stufe dabei ist.“