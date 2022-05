Villinger-Zeller gibt dem Haushalt den nötigen Schliff

„Freu-Momente“ erlebe er bei seinen Kunden immer wieder, sagt Max Pfund, in dessen rund 300 Quadratmeter großem Geschäft sich viel von dem findet, was man in Haus und Garten so braucht: von Gartenmöbeln, Grills und Kleinwerkzeugen über Schließanlagen und Briefkästen bis hin zu verschiedensten Kochutensilien und Haushaltshelfern. Den jüngsten „Freu-Moment“ habe er einer alten Dame allerdings mit einem der Service-Angebote beschert. Bei ihrem gravierten Kindermesser, an dem viele Erinnerungen hingen, sei die Spitze vorne abgebrochen gewesen, berichtet Pfund. „Unser Messerschmiedemeister hat die Klinge wieder schön rund geschliffen.“ Andere Kunden würden erfreut rückmelden, dass ihre Scheren oder Messer nach dem Schleifservice wieder so scharf seien, wie bei ihrem Kauf.

Natürlich hat Villinger-Zeller auch eine große Auswahl hochwertiger, neuer Messer und Scheren im Sortiment, zum Beispiel eine breite Palette an geschmiedeten Messern „made in Germany“ von Burgvogel aus Solingen. Selbst ausprobiert und für gut für ihre Kunden befunden haben Max Pfund und sein Team auch unter anderem Klingen von WMF, Victorinox oder Chroma, sowie verschiedene Damast- und Keramikmesser. „Unser oberstes Ziel ist es immer, eine für unseren Kunden möglichst ideale Lösung zu finden.“