„Wir haben für jede Figur die passende Hose“

Gut 1000 Hosen hat das Modehaus Villinger laut Victoria Maia immer im Haus. „Wir sind ein echter Hosen-Spezialist!“, so die Geschäftsführerin des familiengeführten Traditionsgeschäfts – und das nicht nur angesichts der großen Auswahl, die unter anderem Trend-Marken wie Mac, Toni, Gang oder Buena Vista umfasst. Auch was die Beratung in Sachen Schnitt und Passform angeht, trifft man hier auf Fachleute.

Gerade beim Hosenkauf könne jede Frau von einer guten Beratung profitieren. Denn was ist besser fürs Selbstbewusstsein als eine gut sitzende Hose? „Wir wissen, wem was steht!“, verspricht die Modeexpertin, die ein eingespieltes Team an gelernten Textileinzelhändlern um sich hat. Natürlich könne sich jede Kundin erstmal in Ruhe umschauen. „Aber wir sind da, wenn man uns braucht.“

Neben Hosen finden Kunden auf drei Etagen ein breitgefächertes Modeangebot. Es reicht von sportlich leger bis hin zu elegant. Besonders groß ist die Auswahl bei den Marken comma, Monari, Rich & Royal sowie Marco O’Polo Denim. „Für fast jeden Anlass und fast alle Altersstufen ist etwas dabei“, erklärt Maia, die beim Einkauf der Ware auch mal ein modisches Risiko eingeht, um ihren Kundinnen auch ungewöhnliche Highlights bieten zu können.

Der hohe ästhetische Anspruch in dem Geschäft spiegelt sich bereits in den Schaufenstern wider, die einfach Lust auf Mode machen.