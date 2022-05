„Wir sind Ihr Fullservice-Partner in Sachen Immobilien“

Hervorragende Ortskenntnisse sind für einen guten Makler ausschlaggebend. Um mittendrin im Geschehen und bestens vernetzt in und rund um Waiblingen zu sein, wurde vor sechs Jahren die Garant Immobilien Niederlassung in Waiblingen gegründet.

Acht kompetente Ansprechpartner rund um alle Immobilienfragen sind nun vor Ort, anstatt immer von der Stuttgarter Firmenzentrale des „größten inhabergeführten Immobilienunternehmens Süddeutschlands“ aus ins Remstal zu pendeln. „Unser Fundus an Erfahrungen vor Ort und dazu unser großes, überregionales Garant-Netzwerk tragen dazu bei, dass wir meist schnell und diskret einen Käufer oder Mieter für jede Immobilie finden“, erklärt Rüdiger List vom Garant Immobilien Büro Rems-Murr. Erst neulich sei er wegen eines Hauses zur Rate gezogen worden, dessen baugleiches Nachbarhaus er vor sechs Monaten verkauft hatte. So konnte er basierend auf seinen Erfahrungen besonders schnell eine fundierte und realistische Bewertung abgeben. Was den Verkauf beschleunigt und vereinfacht habe.

„Unser Ziel ist es, Servicepartner für den Eigentümer zu sein, ihn davor zu bewahren, Fehler beim Privatverkauf zu machen und ihm lästige Aufgaben, wie etwa Besichtigungen, abzunehmen“, so List. Dabei garantiere er die größtmögliche Seriosität und Diskretion. „Durch unseren großen Kundenstamm müssen wir oft nicht einmal ein Inserat schalten.“