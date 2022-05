Zuverlässiger Service hält Kunden mobil

„Wer einen Rundumservice fürs Auto braucht, ist bei uns an der richtigen Adresse“, sagt Cornelia Frank-Grotz, die mit ihrem Bruder und ihrer Mutter das Autohaus Frank in Hegnach führt. Denn mit drei Standbeinen unter einem Dach – Esso Tankstelle mit Shop und Müllmarken-Verkaufsstelle, Ford Service und Kfz-Werkstatt für alle Fabrikate und Ford Neu- und Gebrauchtwagen-Verkauf – decke ihr Betrieb eine breite Palette an Angeboten ab. Alle Vorteile eines klassischen Familienunternehmens gebe es obendrauf - insbesondere die familiäre Atmosphäre und die kurzen Wege. Kfz-Meister Hans-Peter Frank kennt sich nicht nur mit den neuesten Ford-Modellen aus, er führt Reparaturen an allen Fabrikaten durch, dazu gehören HU/AU, Klima- und Reifenservice, Unfallreparaturen und mehr. Damit die Fahrzeuge wieder wie neu glänzen, gibt’s die besonders schonende hauseigene Textilwaschanlage.

Autohaus Frank OHG Neckarstr. 46,

71334 Waiblingen

Tel. 07151 53617

www.autohausfrank.de