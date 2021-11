Akrobatik im Weltweihnachtscircus

Spannung, Stunts, Schönheit und Sensationen sind die Schlüsselwörter des kommenden Programms. Das ist allerbeste Unterhaltung für Jung und Alt – denn Zirkus von Weltrang hat immer etwas Magisches an sich. In diesem Jahr präsentiert der Weltweihnachtscircus ein zauberhaftes Programm. Unter den rund 20 Weltklasse-Acts ist auch der weltberühmte Schweizer Illusionist Peter Marvey. Er erfindet, gestaltet und baut seine eigenen großen Illusionen, die in der Welt einzigartig und völlig neu sind. Jetzt zeigt er zum ersten Mal in Deutschland seine Diamant-Illusion mit nicht weniger als 7000 Glasdiamanten und 2000 LED-Leuchten. Mit Clowns, Jongleuren, Trapezkünstlern und mehr warten weitere Top-Acts auf die Besucherinnen und Besucher.

Verlosung

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für den Weltweihnachtscircus Stuttgart am Donnerstag, 9. Dezember, 19 Uhr. Die Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt.