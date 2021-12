Ben Zuckers drittes Album „Jetzt erst recht!“

Von den ganz großen Triumphen bis zu den stillen Momenten: In Ben Zuckers drittem Album „Jetzt erst recht!“ steckt jeder Song voller Gefühl und spricht dem Künstler direkt aus dem Herzen.

Ben Zucker, der schon mit Helene Fischer bei ihrer Stadion-Tournee im Jahr 2018 auf der Bühne stand, geht bei seinen Visionen mit voller Kraft voraus. Und zwar mit einer komplett neuen Show, die noch spektakulärer und emotionaler wird. Sein Album und die dazugehörige Arena-Tournee 2022 sind eine Ansage für alle Musikbegeisterten da draußen: „Wann immer wir uns wieder live gegenüberstehen, macht euch bereit: Jetzt erst recht!“

Verlosung

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert von Ben Zucker am Samstag, 22. Januar, 20 Uhr, in der Porsche-Arena Stuttgart. Die Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt. Wer teilnehmen möchte, beantwortet auf www.zvw.de/ticketgewinnspiel die folgende Frage: Mit welcher Künstlerin stand Ben Zucker bei deren Stadion-Tournee auf der Bühne?