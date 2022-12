Brätle und Ragout in Preiselbeersauce mit Rahmwirsing, Waldpilz-Börek und Kürbiskern-Schupfnudeln

Rehkeule:

1 Rehkeule

0,5 l Rotwein

125 ml Portwein

1 Zwiebel

1/2 Karotte

50 g Mehl

1 EL Tomatenmark

2 EL Preiselbeeren

Salz, Pfeffer

Lorbeer, Piment, Wacholderbeeren, Rosmarin

Die Rehkeule vom Knochen lösen und in Einzelteile zerlegen. Oberschale, Unterschale und große Nuss sauber machen und würzen. Haxe, Hüfte und kleine Fleischteile in kleine Würfel für Ragout schneiden. Zwiebel und Karotte schälen und in kleine Würfel schneiden. Mit halbem Liter Rotwein und den Gewürzen eine Reduktion herstellen, das heißt, Rotwein fünf Minuten mit Gewürzen erhitzen. Im flachen Topf Butterschmalz erhitzen und die Fleischwürfel, Zwiebel und Karotte scharf anbraten. Tomatenmark dazugeben, gut vermengen und weiter kräftig anbraten. Nun zweimal mit der Reduktion (Gewürze vorher entfernen) ablöschen und reduzieren lassen. Mit Mehl bestäuben, mit der restlichen Reduktion und dem Portwein auffüllen und ca. 1,5 Stunden köcheln lassen. Preiselbeeren dazugeben. Die edlen Teile in wenig Butterschmalz scharf anbraten und für ca. 20 min. bei 160 Grad in den Umluftofen.



Wirsing:

1 kleiner Kopf Wirsing

125 ml Sahne

125 ml Weißwein

15 g Mehl

25 g Butter

1 kl. Zwiebel

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Den Wirsing in seine Blätter zerteilen und vom Strunk befreien. In großem Topf mit viel Salzwasser blanchieren und sofort abschrecken. Die Blätter in feine Streifen schneiden. Mit Butter, Mehl, Zwiebel, Weißwein und Sahne eine Velouté herstellen. Mit dem Wirsing zusammen aufkochen und final abschmecken.



Waldpilz-Börek:

200 g Waldpilze (Champignons, Steinpilze, Hexenröhrlinge, Maronenpilze, krause Glucke)

1 kl. Zwiebel

1 Knoblauchzehe

50 g Butter

2 EL Sonnenblumenöl

10 Petersilienblättchen

2 Eier

1 EL Semmelbrösel

4 Brickteig-Blätter

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Mischpilze putzen und in Scheiben schneiden. Knoblauch und Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Die Mischpilze mit Öl scharf anbraten. Nach ca. 2 min. Knoblauch- und Zwiebelwürfel hinzugeben und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Am Schluss die Petersilie und die Butter hinzugeben, nochmals durchschwenken und dann in eine Schüssel schütten. Eier trennen (Eiweiße anderweitig verwenden). Die Pilze kurz auskühlen lassen und dann mit den Eigelben und den Semmelbröseln zu einer homogenen Masse vermischen. Nun die Brickteigblätter auf der Arbeitsfläche auslegen und jeweils 2 EL von der Pilzmasse auf den unteren Rand der Blätter verteilen und vorsichtig zu einer Rolle einwickeln. Die Pilzrollen in einer Pfanne mit etwas Sonnenblumenöl von allen Seiten ca. 2 min. braten und dann im heißen Ofen warm halten.



Schupfnudeln:

500 g Pellkartoffeln

300 g Mehl

1 Ei

Salz und Muskatnuss

Für die Schupfnudeln Pellkartoffeln vom Vortag durch die Spätzlepresse drücken. In einer Schüssel mit Mehl, Ei, Salz und Muskat kräftig vermengen, bis eine homogene Masse entsteht. Nun mit bemehlten Händen kleine Nudeln formen („schupfen“). In reichlich Salzwasser ca. 3 min. kochen und in kaltem Wasser abschrecken und trockenlegen.



Pesto:

150 g Kürbiskerne

1 kleiner Büschel Petersilie

150 ml Öl (halb Kürbiskern-, halb Sonnenblumenöl)

Salz, Zucker, Cayennepfeffer

Kürbiskerne in einer Pfanne rösten und klein hacken. Petersilie waschen, Blätter abzupfen und grob hacken. Zusammen mit dem Öl vermischen und mit etwas Salz, Zucker und Cayennepfeffer abschmecken.

Die Schupfnudeln in einer großen Pfanne mit etwas Sonnenblumenöl goldbraun anbraten. Kurz vor dem Servieren das Kürbiskern-Pesto in die Pfanne geben und einmal durchschwenken.

Auf vorgewärmte Teller nun das Brätle in Scheiben tranchieren, auf das Ragout setzen. Wirsinggemüse und Schupfnudeln dazugeben und servieren