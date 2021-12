Die Magie der kalten Jahreszeit erleben

Der Winterzauber im Europa-Park verspricht im Jubiläumsjahr ganz besondere magische Stunden voller unvergesslicher Momente – sei es bei einem Spaziergang durch die 15 liebevoll dekorierten europäischen Themenbereiche oder im imposanten Riesenrad „Bellevue“, hoch oben über dem Lichtermeer. Für Achterbahnfans ist der Geschwindigkeitsrausch bei einer rasanten Fahrt mit der Katapultachterbahn „Blue Fire Megacoaster“ durch die schroffen Felslandschaften Islands oder einem Höhenflug in der Stahlachterbahn „Silver Star“ garantiert. Auf der Fassade des „Eurosat – CanCan Coaster“ begeistert eine neue 3D-Videomapping Show mit besonderen Lichteffekten. Eine abenteuerreiche Bootsfahrt durch den indonesischen Dschungel erleben Seeräuber in der wiedereröffneten Familienattraktion „Piraten in Batavia“. Und bei einer Reise im „Voletarium“ tauchen die Gäste in die atemberaubenden Landschaften Europas ein.





Mitspielen und 2 x 4 Eintrittskarten gewinnen!





Wer das magische Winterwunderland einmal live erleben möchte, der hat nun die Chance dazu: Einfach auf www.zvw.de/weihnachtsgewinnspiel vorbeischauen und die folgende Frage beantworten: Zum wievielten Mal begeht der Europa Park seine Wintersaison?

Bitte vor dem Besuch über aktuelle Regelungen informieren!

Damit sich Groß und Klein sicher und wohl fühlen, gibt es zahlreiche Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos. Im Europa-Park und im benachbarten Rulantica gilt aktuell jeweils die 2G-Regel. Diese Regeln können sich aber je nach Situation täglich verändern. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die aktuell gültigen Bestimmungen, Hygienevorkehrungen, Sicherheitskonzepte und eventuelle Regelungen zur Vorab-Reservierung im Falle beschränkter Besucherzahlen. Alles Wissenswerte gibt es dazu über die telefonische Infoline: 07822 77 66 88. Weitere Informationen gibt es zudem auch im Web auf: www.europapark.de