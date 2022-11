Die mobile Jugendarbeit Waiblingen wirft ein Licht auf die Schattenseiten des Lebens

Kleine Gaben sind eine Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, und Mini-Bausteine auf dem Weg zu einem vertrauensvollen Verhältnis – darum geht es. Denn die Jugendlichen, die Katharina Güdemann, Rüdiger Bidlingmaier und Emanuel Lutzeier erreichen wollen, haben besondere Lebensgeschichten. Vertrauen in andere Menschen, in fremde zumal, wird in diesen Biografien nicht großgeschrieben. Die mobile Jugendarbeit kümmert sich um Jugendliche, die die Schattenseiten des Lebens aus eigener Erfahrung kennen. „Wir wollen Ansprechpartner für Jugendliche sein, die man mit anderen Formen der Sozialarbeit nicht erreicht“, sagt Katharina Güdemann.

Ansprechpartner für junge Menschen, deren frühe Lebenserfahrungen zerrüttete Familien sind, beengte Wohnverhältnisse, Elternhäuser mit geringem oder gar keinem Einkommen, Gewalterfahrungen, Perspektivlosigkeit. Jugendliche, die sich schwertun, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, und die oft nur dann Aufmerksamkeit finden, wenn sie aus der Rolle fallen und provozieren.

„Das sind die Menschen, mit denen wir arbeiten“, umreißt Rüdiger Bidlingmaier, was er Tag für Tag tut. „Wir sind als Jugendarbeiter keine Ordnungshüter, sind nicht der verlängerte Arm von Behörden.“ Sondern? „Vertrauenspersonen. Menschen, die Hilfe anbieten. Wir gehen auf die Jugendlichen zu und sind präsent. Wenn eine oder einer von ihnen Rat oder Unterstützung möchte, sind wir da.“ Aufsuchende Arbeit lautet der Fachterminus für diesen Weg, Menschen dort anzusprechen, wo sie im buchstäblichen Sinne gerade stehen oder sitzen.

Echtes Vertrauen aufzubauen braucht einen „langen Atem“

Ein Arbeitstag des Dreier-Teams, das seine Büro-, Beratungs- und Aufenthaltsräume in einem unscheinbaren Holzhaus in der Stuttgarter Straße hat, beginnt in der Regel gegen 11 Uhr. Denn der Tag kann lang werden. Viele der Jugendlichen, die das Team mit ihren Namen, Lebensgeschichten und oftmals schon jahrelang kennt, gehen tagsüber zur Schule oder sind in berufsbildenden Maßnahmen. So ist ein Teil der aufsuchenden Arbeit, in den großen Pausen einiger Waiblinger Schulen präsent zu sein. In der Regel zu zweit fahren die Jugendarbeiter mit ihrem Kleinbus aufs Schulgelände, stellen Sitzgelegenheiten auf, bringen Kekse, Lebkuchen oder Getränke mit, bieten das Gespräch an. „Verlässlichkeit ist ein wichtiger Faktor“, sagt Emanuel Lutzeier, „die Jugendlichen sollen wissen, dass sie uns zu festen Zeiten am selben Platz finden können.“

„Eine Bindung aufzubauen braucht einen langen Atem“, ergänzt Rüdiger Bidlingmaier. Für ihre Arbeit sei es ein großer Vorteil, dass das Team schon lange zusammenarbeitet. „Wir kennen uns gegenseitig, und die Jugendlichen kennen uns.“ Denn um als Vertrauensperson wahrgenommen zu werden, bedarf es gemeinsam gemachter Erfahrungen. Positiver Erfahrungen. Die sprechen sich unter den Jugendli

chen herum, und so kommt es dann dazu, dass ein Mädchen, das sich immer ferngehalten hat, mit einer Frage auf die Jugendarbeiter zukommt. Oder dass ein Junge, der kurz davor steht, seinen Schulabschluss zu versemmeln, um Rat und Hilfe bittet.

Nach Schulschluss verlagert sich das Tätigkeitsfeld der Jugendarbeiter an die Plätze im Waiblinger Stadtgebiet, die man als Treffpunkt für Jugendliche kennt. „Wir nehmen ,unsere‘ Jugendlichen so an, wie sie sind“, sagt Emanuel Lutzeier, „doch wir vermitteln durchaus, dass wir bestimmte Verhaltensweisen richtig finden, andere nicht.“ Zum Beispiel, Getränkedosen oder Zigarettenkippen einfach so in die Gegend zu schnippen. Das Team bringt an die Plätze einen kleinen Mülleimer und einen Aschenbecher mit, benutzt sie auch. Jugendlichen, die darauf keine Lust haben, stellt Lutzeier dann schon die Frage, wieso sie das Knäuel aus Alufolie, in die ihr Döner gewickelt war, jetzt nach rechts ins Grün geworfen haben statt nach links in den Müllbehälter, der gleich weit entfernt steht.

Wer ist nun die oder der „typische“ Jugendliche, mit denen die mobilen Jugendarbeiter täglich zu tun haben? „Gibt es nicht“, ist die kurze, klare Antwort von Katharina Güdemann. Jede Biografie sei anders. Klar, die meisten kommen aus Verhältnissen am unteren Ende der sozialen Hierarchie. Und auch klar, dass die Eltern häufig einen kulturellen Hintergrund haben, der es der ganzen Familie nicht leicht macht, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Für die Jugendarbeit spielen Sprachbarrieren indes kaum eine Rolle: „Die meisten Jugendlichen leben schon lange hier, bevor unser Team sie kennenlernt“, weiß Rüdiger Bidlingmaier. Und in den wenigen Fällen, die anders liegen, bringen die Jugendlichen eine Freundin oder einen Freund mit, die oder der beide Sprachen spricht.

Unverkopfter Blick auf die Welt

Was motiviert Menschen zur Jugendarbeit und zur Geduld, die es braucht, bis sie Früchte trägt? Wie gehen sie damit um, viele Jugendliche gar nicht oder nur vorübergehend zu erreichen? Emanuel Lutzeier sagt, er gehe einfach gern mit jungen Menschen um. Nach einem Praktikum in einer Kita hat er Sozialpädagogik studiert und arbeitet seit 2020 in Waiblingen. „Meine Motivation ist, Perspektiven aufzuzeigen, die unsere Jugendlichen selbst vielleicht gar nicht sehen“, sagt er. Rüdiger Bidlingmaier ist über den Zivildienst zur Jugendarbeit gekommen und seit 2006 dabei. „Mich fasziniert der oft unverkopfte Blick in die Welt, den Jugendliche haben. Ihre Träume, die sie trotz schwieriger Lebensumstände haben. Und man kann im Umgang mit ihnen viel über Respekt lernen. Respekt ist nichts, was man für sich einfordern sollte. Respekt ist, was man seinem Gegenüber entgegenbringen sollte.“

Und Katharina Güdemann, seit 2017 Jugendarbeiterin in Waiblingen, sagt: „Ich mag an dieser Arbeit, dass ich in der Regel am Morgen nicht weiß, was der Tag bringt. Wir stellen uns laufend auf neue Situationen ein, flexibles Reagieren ist oft wichtiger als Agieren nach einem Plan, den man hat. Ich mag es, parteiisch zu sein: Wir stehen immer auf der Seite der Jugendlichen, für die wir uns verantwortlich fühlen.“

Ist Weihnachten eine besonders schwierige Zeit für benachteiligte Jugendliche? Die schmerzhafte Vorführung einer heilen Welt, in der sie nicht leben? „Emotional sind viele eher nüchtern. Was sie oft beschäftigt, sind Geschenke. Dass sie nicht genügend Geld haben, welche zu kaufen. Dass ihr Umfeld ihnen nichts schenken kann. Zu Hause fühlen sich viele an Weihnachten beengt, und draußen haben sie keine Räume, wo sie sich aufhalten und aufwärmen können.“

Nicht zu vergessen: Weihnachten ist nur aus dem Blickwinkel einer christlich geprägten Kultur das große Fest, zu dem sie es macht. Der Großteil der Jugendlichen, mit denen Katharina Güdemann, Rüdiger Bidlingmaier und Emanuel Lutzeier umgehen, sieht die Welt mit ganz anderen Augen.