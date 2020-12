Europa-Park: Freude auf die neue Saison!

Dabei ist in Rust noch viel mehr geboten als Achterbahnen und Co: Im Herzen des Dreiländerecks zwischen Schwarzwald und Vogesen begeistert nicht nur Deutschlands größter Freizeitpark, sondern seit einem Jahr auch eine gigantische Wasser-Erlebniswelt. Dabei dürfen die Besucher in der neuen Saison sowohl zu Lande als auch zu Wasser auf jede Menge Neuheiten gespannt sein. Während im Europa-Park die wiedereröffnete Familienattraktion „Piraten in Batavia“ begeistert, lässt ab Sommer der Outdoor-Wasserspielplatz „Svalgu-rok“ die Herzen in „Rulantica“ höherschlagen. In unmittelbarer Nähe können alle Gäste ab 14 Jahren mit der ultimativen VR-Experience „YULLBE“ außerdem Zeit und Raum überwinden und in unbekannte Sphären ein-tauchen. In den sechs parkeigenen Erlebnishotels können Groß und Klein anschließend in kuschlige Betten schlüpfen und bereits von einer Fortsetzung der atemberaubenden Entdeckungstour träumen. Wir freuen uns schon heute auf die neue Saison!

Mitspielen und 2 x 4 Eintrittskarten für den Europa-Park in der Saison 2021 gewinnen!

Einfach folgende Frage beantworten: Wie heißt der neue Outdoor-Wasserspielplatz in der Wasser-Erlebniswelt „Rulantica“?

Bitte vor dem Besuch über aktuelle Regelungen informieren!

Der Europa-Park ist in der Sommersaison 2021 vom 27. März bis zum 7. November täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet (längere Öffnungszeiten in der Hauptsaison). Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch über die dann gültigen Bestimmungen, Hygienevorkehrungen, Sicherheitskonzepte und eventuelle Regelungen zur Vorab-Reservierung bei beschränkten Besucherzahlen. Alles Wissenswerte gibt es dazu über die telefonische Infoline: 0 78 22/77 66 88. Weitere Informationen gibt es zudem auch im Web auf: www.europapark.de