Feststimmung und Weihnachtsmann im WinterWunderWald

Unter dem Motto „WinterWunderWald“ bringt das winterlich geschmückteWildparadies Tripsdrill bis 29. Januar 2023 an allenWochenenden und in denWeihnachtsferien noch mehr Leben in die kalte Jahreszeit.

Das Wildparadies Tripsdrill hat 365 Tage im Jahr geöffnet und bietet seinen Gästen auf einer Fläche von 47 Hektar die Möglichkeit, über 60 Tierarten in frischer Waldluft zu begegnen: Von zahmen Hirschen und Mufflons, die sogar aus der Hand fressen, über Wölfe, Luchse, Wildkatzen und Fischotter bis hin zu majestätisch anmutenden Greifvögeln und Eulen. Die meist aus Europa und Nordamerika stammenden Tierarten sind an kühle Temperaturen angepasst und daher ganzjährig in ihren naturnahen Freigehegen zu beobachten. Nordische Arten wie Polarwolf und Schnee-Eule sind im Winter ganz in ihrem Element. Allein die Bären zeigen sich in der kalten Jahreszeit eher selten und verbringen manchmal sogar ganze Tage schlummernd in ihrer gemütlichen Höhle. Umso mehr Action ist bei den Greifvogel-Flugvorführungen sowie bei den Live-Fütterungen geboten.

Seit dem 26. November und noch bis zum 29. Januar 2023 versetzt der WinterWunderWald die Gäste in Festlaune: An winterlich dekorierten Ständen werden süße Leckerbissen für Naschkatzen, Deftiges für den Bärenhunger, wärmende Heißgetränke und originelle Geschenkideen angeboten. Rund um die Wildsau-Schenke lassen drei liebevoll gestaltete Fahrattraktionen Kinderherzen höherschlagen. Und an den Adventssonntagen ist obendrein der Weihnachtsmann zu Besuch – mit Säcken voller Geschenke für alle Kinder.