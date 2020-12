Gebratene Entenbrust, Rotkraut und Kartoffelkrapfen

Entenbrust:

4 Stück Entenbrust

Die Entenbrust auf der Fettseite fein einschneiden, mit Salz würzen und mit der Fettseite nach unten ohne Fett gut in einer Pfanne anbraten. Einmal wenden und kurz anbraten, so dass sich die Poren schließen. Den Ofen auf 120 ˚C vorheizen und das Fleisch auf 56 ˚C Kerntemperatur ziehen lassen. Aus dem Ofen nehmen, die eingeschnittene Seite mit Honig bestreichen und nochmals kurz in der Pfanne anbraten.

Rotkraut:

1 Kopf Rotkraut

250 ml Rotwein

50 ml roter Portwein

250 ml naturtrüber Apfelsaft

1 Zwiebel

2 Äpfel

Salz

Pfeffer

Wacholder

Lorbeerblatt

Nelke

Preiselbeeren

Das Rotkraut vierteln und den Strunk entfernen. Mit einem Krauthobel das Kraut fein hobeln, anschließend mit dem Wein, Portwein und dem Apfelsaft übergießen. Mit etwas Salz und Zucker vermengen und über Nacht durchziehen lassen. Die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Anschwitzen und das eingelegte Kraut zugeben. Ein Gewürzei mit Lorbeerblatt, Nelke und Wacholder zugeben und kochen lassen. Die Äpfel mit einer Küchenreibe raspeln. Wenn das Rotkraut bissfest gekocht ist, den Apfel zugeben und mit Salz, Pfeffer, Zucker und Preiselbeeren abschmecken.

Kartoffelkrapfen:

100 g Milch

15 g Butter

Salz

50 g Mehl

1 Ei

500 g gekochte Kartoffeln (mehlig)

Die Kartoffeln waschen, schälen und in gesalzenem Wasser kochen. Die Milch mit der Butter und etwas Salz erhitzen. Das Mehl zugeben und abbrennen. Das Ei verquirlen und mit dem Kochlöffel unter den Brandteig kneten. Die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken und anschließend in einem Topf abbrennen. Die Kartoffeln unter den Brandteig ziehen und mit zwei Löffeln zu Nocken formen. Die Kartoffelkrapfen in 160 ˚C heißem Fett frittieren.

Birnen-Chutney:

2 Birnen

250 ml Birnensaft

½ Zwiebel

Mondamin

Die Birnen in feine Würfel schneiden. Die halbe geschälte Zwiebel in feine Würfel schneiden. Die Zwiebeln in einem Topf glasig dünsten und die Birnen zugeben. Das Ganze mit Birnensaft ablöschen und mit etwas Speisestärke abbinden. Mit sehr wenig Salz und gegebenenfalls Zitronensaft abschmecken.

Maronen:

500 g gekochte/geschälte Maronen

etwas Portwein

Die Maronen in einem Topf mit etwas Portwein warmziehen.

Orangen-Zimt-Sauce:

500 ml Bratenfond

10 g Zucker

50 ml Orangensaft

Grandmanier

Zimtstange

Den Zucker mit sehr wenig Wasser aufstellen. Das Zuckerwasser kochen, bis der Zucker goldbraun karamellisiert. Mit einem Schuss Grand Marnier abschmecken und den Orangensaft zugeben. Mit Bratenfond auffüllen, aufkochen und nach Belieben abschmecken. Das Ganze gegebenenfalls noch etwas abbinden.

Anrichten und genießen! Guten Appetit!