Karten für die Weihnachtsbäckerei

Kann man Schnee herbeiwünschen? Gibt es Hunde, die sprechen, singen und das Publikum dirigieren können? Kann ein Schneemann tanzen? Was ist eine Bim-Bam-Bella-Tinkie-Trixie-Ich-bin-Deine-Freundin-Puppe? Antworten auf diese Fragen gibt das Musical „Die Weihnachtsbäckerei“ mit Melodien von Rolf Zuckowski , in dem Jonas, Paul und Emily gemeinsam mit ihrem Hund Muffin die heimische Weihnachtsbäckerei in Gang bringen müssen. Am nächsten Morgen werden die Großeltern erwartet, bis dahin müssen natürlich genug Plätzchen parat stehen. Doch die Eltern sind wegen Schneetreibens nicht nach Hause gekommen, der Kühlschrank ist leer, die Rezepte sind verschwunden und Geld ist auch keins im Haus. Die Geschwister müssen sich einiges einfallen lassen ...

