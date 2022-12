Karten für Musical: der Kleine Prinz

Die Musical-Version von Antoine de Saint-Exupérys Klassiker und Bestseller „Der kleine Prinz“ gastiert am 11. Januar 2023 in der Stuttgarter Liederhalle. Das Publikum darf sich freuen auf ein farbenfrohes Stück voller Emotionen und visueller Überraschungen, das die Botschaft von Saint-Exupéry auf unterhaltsame Weise vermittelt. Es besteht aus zwei Akten mit einer Spielzeit von circa zweimal 60 Minuten. Ein elfköpfiges Orchester begleitet die zwölf Musicaldarsteller live. Immer wieder gab es Versuche, diesen magischen Stoff für die Bühne zu bearbeiten. Als die amerikanische Opernsängerin Deborah Sasson und der Sänger, Schauspieler, Musical-Regisseur und Choreograf Jochen Sautter bei einem Glas Wein zusammensaßen, entstand die Idee zur Vertonung des Stoffes. Im Dezember 2015 feierte das Musical Weltpremiere und ging auf Europatour.

