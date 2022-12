Pharaonin, Musical-Star – und echte Disney-Prinzessin

Das Video der damals 17-jährigen Musical-Sängerin, wie sie mit ihrem Chor „Prière Vivante“ das Lied „Hallelujah“ in einer Kirche singt, ist im Web schnell zu finden. „Weihnachten war der erste Anlass, zu dem ich als Solistin auf einer Bühne stehen durfte“, erinnert sich Rita Sebeh. „Das war zusammen mit meinem Chor, der bei uns in der Community in Kairo schon eine kleine Berühmtheit erlangt hatte.“ Die Community, das sind die wenigen christlichen Familien, die es in der vom Islam geprägten Stadt gibt und die zu Weihnachten die Traditionen ihres Glaubens stolz und offen zelebrieren: „Das ist unsere Zeit!“ Noch bis in die 80er Jahre hielt man sich bedeckt, dann habe sich politisch etwas geändert, erinnert sich Sebeh. Langsam setzte eine Veränderung ein. Seit etwa zehn Jahren wird Weihnachten weltoffen gefeiert. „Unser Chor ging seither in der Weihnachtszeit auf eine kleine Tour, trat an verschiedenen Orten in Kirchen auf und verbreitete Weihnachtsstimmung“, erzählt Rita Sebeh.

Der schwere Weg zum Musical: Erste Chancen fern der Heimat

Sie sei zunächst „nur“ Fan gewesen, habe dann aber den Einstieg gewagt – und durfte mit 14 Jahren ihr erstes Solo vor Publikum singen. „Schon als Baby habe ich immer zur Musik getanzt und mitgesungen. Dieser Chor und dieses Solo haben mir den entscheidenden Push gegeben, die Liebe zur Musik zum Beruf zu machen.“ Seither kehre sie Jahr für Jahr in der Weihnachtszeit zu ihren Wurzeln, in den Chor zurück, um ihr Solo, ihr „Hallelujah“, mit den Menschen zu teilen. „Weihnachten war mit ein Auslöser dafür, dass ich auf der Bühne stehe. Ich genieße es jedes Mal aufs Neue, wie man über die Musik, dieses Lied, mit den Leuten in Verbindung kommt und die Weihnachtsstimmung spürt.“

Rita Sebeh ist in Los Angeles, Amerika, geboren. Die Familie des Vaters stammt allerdings aus Ägypten, dort ist sie aufgewachsen und sie fühlt sich auch als Ägypterin. „Ich bin Pharaonin“, sagt sie und lacht. Der Plan einer Musical-Karriere war dort allerdings kaum umsetzbar. „Erst vor zehn Jahren wurde in Ägypten eine kleine Musical-Company gegründet, die jedes Jahr ein Musical inszeniert. Aber es gibt kaum Geld dafür, weil man an diese Art von Kunst nicht glaubt.“ Hätte Sebeh sich für die Oper entschieden, sie hätte es vermutlich einfacher gehabt. „Zumal jedoch das Musical in Ägypten kaum geschätzt wird, musste ich meine Heimat verlassen, um meinen Traum zu verwirklichen.“

Neben einer klassischen Gesangsausbildung hat Rita Sebeh die Stage School in Hamburg erfolgreich

absolviert, ebenso die „American Musical and Dramatic Academy of the Arts“ und das „Integrated Conservatory Program“. Sie wollte jedoch sichergehen: „Ich dachte mir, ein Mädchen aus Ägypten wird niemals die großen Bühnen dieser Welt erreichen, wenn sie nicht alles dafür tut, was man tun kann“, bekennt Sebeh. „Ich habe jede Ausbildung absolviert, die ich kriegen konnte, um diesen Traum leben zu dürfen. Als echter Familienmensch fiel es mir schwer, die Menschen, die ich liebe, dafür zu verlassen. Ich treffe diese Entscheidung jeden Tag aufs Neue, es ist nicht immer einfach. Aber ich habe es geschafft!“

Als Rita Sebeh in Stuttgart die Rolle der „Prinzessin Jasmin“ in „Disneys Aladdin“ erhielt, war dies nicht nur für sie selbst ein wichtiger Meilenstein: „Keine Frau, keine andere Darstellerin, die jemals zuvor am Broadway oder irgendwo auf der Welt diese Rolle gespielt hatte, war arabischer Herkunft.“ Die Vorstellung ist paradox, spielt doch gerade dieses Musical im arabischen Raum und besingt das sogar in „Arabische Nächte“. Wie bedeutend dieser Schritt für Ägypten und die Frauen dort war, spiegelt die Reaktion der dortigen Öffentlichkeit wider: „Etliche Medien haben über die erste ägyptische Prinzessin auf einer internationalen Bühne berichtet. Das war dort eine große Sache, ein Schritt voran und ein Signal: Auch ihr gehört dazu, niemand wird ausgegrenzt, jeder hat eine Chance und kann das schaffen!“

Rita erinnert sich an ihren ersten Besuch im amerikanischen Disneyland und wie sie damals als Siebenjährige bei der Parade die Prinzessinnen bestaunte. „Disney hatte den Slogan: Deine Träume werden wahr! Das hat so etwas Positives und Schönes - daran habe ich geglaubt. Dass ich nun hier bin, bestätigt mich darin, an meinen Träumen festgehalten zu haben.“ Die Bewerbung um die Rolle habe ihre Agentur eingereicht: „Ich selbst hätte kaum zu träumen gewagt, dass ich eine solch große Rolle bekommen könnte.“ Es folgte eine Einladung zur Audition, woran sie wegen Corona nur virtuell teilnehmen konnte. „Drei Tage später kam aber schon die Einladung nach Deutschland, wo ich als letzte Teilnehmerin in der Endrunde stand. Das war im März 2022; seit Mai stehe ich auf der Bühne.“

Wo auch immer sie gerade auf der Welt war, kehrte Rita Sebeh jedoch „alle Jahre wieder“ zu Weihnachten zurück zu ihrer Familie - dazu zählt sie übrigens auch ihren Chor. „Am Weihnachtstag sind alle immer sehr beschäftigt“, erzählt sie von zu Hause. In der Küche werde den ganzen Tag gearbeitet. „Abends geht es dann zuerst in die katholische Kirche, der dortige Gottesdienst geht bis 22 Uhr. Danach ziehen alle weiter in die Basilika, wo ich dann auch im Chor mitsinge.“ Wenn die Familie schließlich spätabends heimkehrt, wird gegessen: „Alles, was typisch ägyptisch ist, wird gekocht: Truthahn, generell viele Fleischgerichte, gefüllte Weinblätter und vieles mehr. Gegessen wird dann bis 4 Uhr morgens.“ Ein kurzes Schläfchen zwischendurch, und nach dem Aufstehen gibt’s Geschenke, gefolgt vom nächsten großen Essen. „So läuft das die ganze Woche: Jeden Tag ist eine andere Familie Gastgeber. Bis Neujahr. Und dann wird gar nichts mehr gegessen – möglichst bis zum März.“

Glühwein – eine Erleuchtung!

Bereits während Ritas Zeit an der „Stage School“ in Hamburg kam sie mit diversen deutschen Bräuchen in Berührung, die sie ihrer Familie vorstellte. „Ich mag den Weihnachtsmarkt: Es war immer behaglich, gemütlich, lauschig. So was wirkt auf mich inspirierend: Man spürt die Liebe auf der Straße.“ Gute Erinnerung hat sie auch an ihre erste Glühwein-Erfahrung: „Das war ein Traum! Ich liebe heiße Getränke. Ich mag auch Wein, sollte das aber als Sängerin nicht so oft trinken. Als ich herausgefunden habe, dass ein Wein aber auch warm sein kann, war das eine Erleuchtung!“ Rasch kaufte sie Glühweingewürze und kochte das Heißgetränk für die Familie in Ägypten nach: „Sie waren begeistert!“

Geschenke hätten in ihrer Familie zunehmend an Bedeutung verloren, gleichwohl gibt es Ausnahmen: „Da ich jetzt selber Geld verdiene, möchte ich meine Familie ein wenig verwöhnen. Als Dankeschön für all die tollen Geschenke, die ich als Kind bekommen habe.“ Das schönste Geschenk habe sie allerdings von ihrer Großmutter erhalten, als sie bereits erwachsen war, bekennt die Sängerin: „Sie hat mir ihren Ring geschenkt, den sie sich selbst im Alter von 21 Jahren von ihrem ersten eigenen Geld gekauft hatte. Den bekam ich in dem Jahr, als ich selbst von meinem ersten eigenen Geld Geschenke für meine Familie kaufen konnte. Das war für mich etwas sehr Besonderes!“

Ob sie es in diesem Jahr über Weihnachten nach Ägypten schafft, erscheint fraglich: Immerhin wird - außer an Heiligabend - auch in dieser Zeit „Disneys Aladdin“ in Stuttgart gespielt. Rita hofft dafür auf ein gemeinsames Weihnachtsfest mit jenen Kollegen, die dasselbe Schicksal teilen. „Wir werden auf jeden Fall zusammenhalten!“ Auch freue sie sich auf die Weihnachtszeit in Deutschland: „Ich freue mich auf diese Zeit, wenn überall Bäume stehen und Weihnachtslichter leuchten.“ Ihre Wünsche zu Weihnachten sind in die Zukunft gerichtet: „Gerne würde ich - als gebürtige Amerikanerin - auch mal eine Show am Broadway singen.“ Speziell die Figuren der „Sally Bowles“ aus „Cabaret“ oder gar die Titelrolle in „Aida“ würden sie reizen. Und wenn man schon - als Disney-Prinzessin mit „Dschinni“ an der Seite - „groß wünschen“ darf, gibt es da noch einen Traum, den Rita Sebeh ganz bildhaft vor Augen hat und wobei sie ein gewisses Leuchten in den Augen bekommt, wenn sie davon erzählt: „Ich möchte meine eigene Musik machen und damit einen Grammy gewinnen! Und ich hoffe, einmal ein großes Konzert geben zu können, meine eigenen Lieder für die Menschen zu singen, sie zu erreichen und damit etwas in ihnen zu bewirken - genau wie mein Hallelujah.“ Sie lächelt. „Das wünsche ich mir.“