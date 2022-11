TERMINE VON FREITAG, 25. NOVEMBER, BIS FREITAG, 2. DEZEMBER

Freitag, 25. November, bis Mittwoch, 2. Dezember 2022

An diesem Wochenende geht’s richtig los mit Glühweinduft und Budenzauber. Zahlreiche mehrwöchige Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten. Zudem stimmen viele ein- bis dreitägige Märkte auf die vorweihnachtliche Zeit ein.





Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November

Winnender Weihnachtsmarkt

Freitag von 14 bis 21 Uhr Samstag von 10 bis 21 Uhr Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Neben Kunsthandwerkerständen und leckeren Gastronomieständen wird es ein breites Rahmenprogramm und eine große Bühne auf dem Marktplatz geben. Am Samstag ab 19.30 Uhr spielt die Soulband Mindful Soul aus Stuttgart. Für Kinder führt das Galli Theater Backnang in der Stadtbibliothek das Mitspieltheaterstück „Die Weihnachtsgeschichte“ auf (Samstag 15 und 17.15 Uhr). Kinder werden in die Handlung einbezogen. Am Samstag um 13 und 15 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr und 16 Uhr tritt das Remstaler Figurentheater auf dem Adlerplatz auf.

Weitere Highlights und kulturelles Rahmenprogramm:

Freitag, 25.11.2022: In der evangelisch-methodistischen Kirche werden von 9-18 Uhr Türkränze, Adventsgestecke, Basteleien und Weihnachtsgebäck verkauft.

Samstag, 26.11.2022: Orgelmatinee in der katholischen Kirche St. Karl Borromäus, 11 Uhr

Sonntag, 27.11.2022: Posaunenchor CVJM Winnenden bläst Choräle vom Schwaikheimer Torturm, 11-11.30 Uhr

Private Modellbahner Vereinigung PMW Winnenden e.V: 10 -16 Uhr Ausstellung der Modellanlage, Daimlerstraße (in der Nähe von Obi, McDonalds und Kärcher Service-Center)





Winnender Adventskalender - Besinnliche Momente abseits des Weihnachtstrubels.

Seit 10 Jahren heißt es zur Vorweihnachtszeit täglich ab 17 Uhr: „Türchen auf!“. Begleitet wird die Enthüllung der Türchen von musikalischen Klängen, Geschichten und Gedichten sowie Punsch und Gebäck.





Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November

Welzheimer Weihnachtsdorf

Freitag 18 bis 23 Uhr Samstag 15 bis 23 Uhr Sonntag 11 bis 20 Uhr

An geschmückten Ständen und Hütten lädt ein vielfältiges Angebot an Selbstgebasteltem, Dekoartikeln und Geschenkideen sowie unterschiedlichen Gaumenfreuden zum Bummeln und Genießen ein. Am Sonntag wird das Angebot ergänzt von einem Weihnachtsmarkt rund um den Kirchplatz mit Verkaufständen (dort keine Speisen und Getränke).

Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November

Backnanger Weihnachtsmarkt

Samstag 11 bis 22 Uhr Sonntag 11 bis 20 Uhr

Entlang der Fachwerkhäuser vor historischer Kulisse präsentiert sich ein stimmungsvolles Ambiente mit weihnachtlich dekorierten Ständen. Örtliche Vereine und Kunsthandwerker bieten handgearbeitete Geschenkideen und Leckereien an. Musik und Texte zur Adventszeit gibt es am Samstag von 11 bis 12 Uhr in der Jugendmusik- und Kunstschule und im Lesecafé der Stadtbücherei.





Freitag, 25. November, bis Mittwoch, 21. Dezember

Waiblinger Weihnachtsmarkt

Täglich 12 bis 20.30 Uhr Mittwoch + Samstag ab 10 Uhr Freitag + Samstag bis 22 Uhr

Besonderes Schmuckstück ist die ART-verwandt mit Pop-up-Weihnachtsladen im Schlosskeller mit kunsthandwerklichen Arbeiten. Der Weihnachtskeller öffnet täglich von 12 bis 20.30 Uhr.

Weitere Highlights: Fire & Wine, Adventskalenderausstellung und in der Stadtbücherei das Blind Date mit einem Buch. Hier heißt es ausleihen, auspacken, überraschen lassen. Im Dezember liegen viele verpackte Bücher zum Ausleihen bereit. Weder Buchcover noch Klappentext sind zu sehen, lediglich drei Anhaltspunkte weisen auf den Inhalt hin.





Freitag, 25. November, bis Sonntag, 18. Dezember

Rudersberger Adventswald

Freitag 17 bis 22 Uhr Samstag 16 bis 22 Uhr Sonntag 11 bis 20 Uhr

Verweilen, träumen und genießen unter mächtigen echten Nadelbäumen im Adventswald. Gut gegen Witterung geschützt lässt es sich unter ausladenden Ästen stattlicher Nadelbäume stimmungsvoll verweilen bei einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot, weihnachtlichen und kunstgewerblichen Waren und traumhaft verlockenden Adventsdüften.





Samstag, 26. November, bis Donnerstag, 22. Dezember

Fellbacher Weihnachtsmarkt, rund um Rathaus und Lutherkirche

Montag bis Mittwoch 16 bis 21 Uhr Donnerstag bis Sonntag 12 bis 21 Uhr

Buntes Budenparadies mit Märchenzelt, Bühnenprogramm, Genuss, Kunsthandwerk.





Samstag, 26. November, bis Mittwoch, 21. Dezember

Schorndorfer Weihnachtsmarkt

Täglich 11 bis 20 Uhr Freitag + Samstag 11 bis 21 Uhr

Optisch neu aufgemacht, verzaubern Stände mit Kunsthandwerk, Bewirtungsstände und Musik örtlicher Vereine den Marktplatz vor historischer Fachwerkkulisse. Neuheit ist eine zentrale Aufenthaltsfläche mit zwei Weihnachts-Tipis und vielen Sitz- und Stehmöglichkeiten.

Zudem können Weihnachtslounges für bis zu 16 Personen bei der Stadt gemietet werden.





Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November

A Weihnacht wias früher war

An beiden Tagen ab 11 Uhr, in den Clubräumen des Veteranenclubs Bretzenacker, Berglen-Vorderweißbuch.

Schwäbisches Mittagessen, Kaffee, Gutsle, Kuchen, Eisenbahnen und Dampfmaschinen für Kinder zum Spielen, Musik mit Saxofon und Jagdhornbläsern.





Samstag, 26. November, und Sonntag, 27. November

Weihnachtsmarkt Burgstetten

Samstag 18 bis 24 Uhr Sonntag 10 bis 17 Uhr

Traditioneller Weihnachtsmarkt mit Musik, Verkauf von Gestecken und Weihnachtsdeko, Flammkuchen, Schupfnudeln, Apfelstrudel mit Vanillesoße, Holzofenbroten aus dem Erbstetter Backhäusle





Samstag, 26. November

Nussknackermarkt in Sulzbach

14 bis 21 Uhr

Ein Markt voller Überraschungen, kulinarischer Köstlichkeiten, Weihnachtsgebäck, Adventsschmuck, Mode und Krimskrams. Besonderheit: An jedem Marktstand gibt es Nüsse zu kaufen und zu knacken für einen wohltätigen Zweck.





Samstag, 26. November

Schwaikheimer Weihnachtsmarkt

14.30 bis 21 Uhr, Gorroner Platz

Stände mit Kunst, Selbstgemachtem, Kreativem und vielen leckeren Dingen.





Sonntag, 27. November

Führung: Glühweinzauber im Advent in Weinstadt

15 Uhr

Weinerlebnisführerin Ute Bauer lädt ein zu einer romantischen Fackelwanderung durch die Weinberge mit dem Genuss kräftiger Rotweine, weihnachtlicher Leckereien und Glühwein mit Feuerschein.





Sonntag, 27. November

Winterbacher Weihnachtsweg / verschiedene Stationen im Ort

Vielfältige Angebote an dekorierten Ständen, verteilt in der Ortsmitte, sorgen für vorweihnachtliche Stimmung. Handwerkskunst, musikalisches Rahmenprogramm und Kinderkarussell.





Sonntag, 27. November

Oeffinger Advent

11-18 Uhr

Schulstraße, Oeffingen





Montag, 28. November

Weihnachtskartenbasteln

16 Uhr, Bürger aus Remshalden-Grunbach

Der LandFrauenverein Grunbach organisiert eine adventliche Bastelaktion. Aus verschiedenen Materialien werden weihnachtliche Karten gefertigt.





Donnerstag, 1. Dezember

Winterfeuer vor der Kirche

19 Uhr, evangelisches Gemeindebüro, Kirchgasse, Leutenbach-Nellmersbach

Gemütliches Zusammensein rund um eine Feuerschale im Anschluss an das Adventsfenster.





Donnerstag, 1. Dezember

Eröffnung des Dorfadventskalenders

17.30 Uhr, Sonnenbergstraße 5, Remshalden-Rohrbronn

Der Gesangverein stimmt mit vorweihnachtlichen Liedern auf die Adventszeit ein.