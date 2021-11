Termine von Freitag, 26. November bis Freitag, 3. Dezember

Erstes Adventswochenende: Freitag, 26. November, bis Sonntag, 28. November

backnangliebe – Weihnachtsaktionenin der Adventszeit Geschenkanhänger #backnangliebe, Gewinnspiel „Wir zahlen deine Geschenke!“, Backnang Kärtle und Briefe vom Backnanger Christkind



(ab) Freitag, 26. November

WinterWunderWald mit Weihnachtsmarkt im Wildparadies Tripsdrill Der Weihnachtsmarkt-Geheimtipp in der Region rund um Stuttgart, täglich von 9 bis 17 Uhr. An winterlich dekorierten Ständen gibt’s süße Leckerbissen für Naschkatzen, Deftiges für den Bärenhunger und wärmende Heißgetränke wie Glühwein und Punsch. Rund um die Wildsau-Schenke lassen Kinderriesenrad, Miniatur-Dampfkarussell und Dampfeisenbahn Kinderherzen höherschlagen. An den Adventssonntagen kommt der Weihnachtsmann (ab ca. 15.30 Uhr bis 17 Uhr am Ausgang) zu Besuch mit Geschenken für alle Kinder. Auf Laternenumzug geht es samstags vom 27.11. bis 18.12.2021 und auf Fackelwanderung an allen Samstagen vom 8.1. bis 5.3.2022. Die genauen Uhrzeiten werden noch bekannt gegeben.

Mehr auf: www.tripsdrill.de

(ab) Samstag, 27. November

Weihnachtsmarkt des Musikvereins Burgstetten Samstag, 27. November, 18 bis 24 Uhr, Sonntag, 28. November, 10 bis 17 Uhr, am Güterschuppen Burgstall / Musik, Accessoires und Dekoration, Gestecke und Sträuße, Kulinarisches wie Original Thüringer Rostbratwurst, Flammkuchen, Kuchen und Waffeln, Apfelstrudel, Glühwein

Original Don Kosaken-Chor, Schorndorf, Barbara-Künkelin-Halle Samstag, 27. November, 17 Uhr

(ab) Sonntag, 28. November

Spirituelles Konzert der Albert Frey Band, Schorndorf, Barbara-Künkelin-Halle Sonntag, 28. November, 19 Uhr

Weinstädter Rundwanderweg „Sanges Froh“ ab diesem Sonntag bis zum Donnerstag, 6. Januar 2022, werden die Liedertafeln auf dem 6 Kilometer langen Weinstädter Rundwanderweg WE1 „Sanges Froh“ mit beliebten Weihnachtsliedern ausgestattet.

(ab) Mittwoch, 1. Dezember

Adventskalender „Beleuchtete Fenster“ in Leutenbach Mittwoch, 1. Dezember, bis Freitag, 24. Dezember, in den Ortsteilen Leutenbach und Nellmersbach wird jeden Tag jeweils ein weihnachtlich geschmücktes Fenster beleuchtet. Eine Übersicht über die genauen Adressen der jeweiligen Weihnachts-Fenster ist dem örtlichen Amtsblatt zu entnehmen.

Freitag, 3. Dezember

Danceperados, Schorndorf, Barbara-Künkelin-Halle Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr