Termine von Freitag, 3. bis Freitag, 10. Dezember

Waiblinger Weihnachtsmarkt

Täglich 12 bis 20.30 Uhr Mittwoch + Samstag ab 10 Uhr Freitag + Samstag bis 22 Uhr

Der Nikolaus kommt! Der Dienstag, 6. Dezember, steht ganz im Zeichen des roten Mannes.

Bis Mittwoch, 21. Dezember

Rudersberger Adventswald

Freitag 17 bis 22 Uhr Samstag 16 bis 22 Uhr Sonntag 11 bis 20 Uhr

Verweilen, träumen und genießen unter mächtigen echten Nadelbäumen im Adventswald.

Bis Sonntag, 18. Dezember

Fellbacher Weihnachtsmarkt

Montag bis Mittwoch 16 bis 21 Uhr Donnerstag bis Sonntag 12 bis 21 Uhr

Bis Donnerstag, 22. Dezember

Weihnachtsmarkt Schorndorf

Täglich 11 bis 20 Uhr Freitag + Samstag 11 bis 21 Uhr

Neuheit ist eine zentrale Aufenthaltsfläche mit zwei Weihnachtstipis und vielen Sitz- und Stehmöglichkeiten. Zudem können Weihnachtslounges für bis zu 16 Personen bei der Stadt gemietet werden.

Bis Mittwoch, 21. Dezember

Weihnachtsmarkt Leutenbach

Samstag 15 bis 22 Uhr Sonntag 11 bis 20 Uhr

Im Spatzenhof bewirten und verkaufen die Vereine, Einrichtungen und Privatleute aus dem Ort. Hier herrscht das Prinzip: Jeder Stand ist einzigartig.

31. Auenwalder Weihnachtsmarkt

Samstag 14 bis 22 Uhr

Rund um die Ratsscheuer und entlang des Holzbachwegs in Unterbrüden bieten zahlreiche Stände und Buden ein reichhaltiges Angebot. Umrahmt von örtlichen Musikensembles.

Korber Weihnachtsmarkt

Samstag 15 bis 21 Uhr

Verschiedene Stände auf dem Seeplatz und rund um die Alte Kelter bieten Essen und Trinken und ein Angebot verschiedener Handarbeitsstände.

Christkindlesmarkt Kernen mit Hüttenparty

Freitag 17 bis 22 Uhr Samstag 13 bis 18 Uhr Sonntag 11 bis 18 Uhr

Lichterglanz und Hüttenflair rund ums Bürgerhaus in Rommelshausen. Etwa 40 Stände und Holzbuden verbreiten weihnachtliches Flair.

28. Adventlicher Hobbykünstlermarkt Althütte

Samstag und Sonntag 11 bis 18 Uhr

Markttreiben in und rund ums Rathaus, Landfrauencafé in der Festhalle, musikalische Beiträge von der Chorgemeinschaft und den Stubenmusikern. Musikalischer Abschluss vom Musikverein. Das Heimatmuseum ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet und zeigt eine Krippenausstellung.

Urbacher Weihnachtsmarkt

Sonntag 11 bis 18.30 Uhr

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Urbacher Mitte auf dem Marktplatz und rund um den Kreisverkehr ist immer eine willkommene Gelegenheit, um an einer der 60 weihnachtlichen Buden Begegnungen zu pflegen.

Welzheimer Weihnachtsdorf

Sonntag 11 bis 19 Uhr

An geschmückten Ständen und Hütten lädt ein vielfältiges Angebot an Selbstgebasteltem, Dekoartikeln und Geschenkideen sowie unterschiedlichen Gaumenfreuden zum Bummeln und Genießen ein. Das Angebot wird ergänzt von einem Weihnachtsmarkt rund um den Kirchplatz und einer Mitmachveranstaltung „Advent im Park“.

Weihnachtsmarkt Oppenweiler

Sonntag 12 bis 18 Uhr

Der veranstaltende Kirchbauförderverein Jakobuskirche Oppenweiler bietet am Wasserschloss Stände zum Bummeln, Schauen, Geschenke-Einkaufen oder einfach, um die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen.

Weihnachtsmarkt Remshalden

Sonntag 11 bis 19 Uhr

Rund ums Rathaus in Geradstetten zieht ein verlockender Duft von Glühwein, Kerzenwachs und Tannengrün.

Nikolausfeier, Weinstadt-Strümpfelbach

Dienstag 18 bis 20 Uhr

Der Nikolaus kommt zu Besuch in die Ortsmitte. Für musikalische Untermalung sorgen der Posaunenchor, die Jugendkapelle des Musikvereins sowie der Schulchor der Grundschule. Der Reinerlös kommt örtlichen Vereinen, der Grundschule Strümpfelbach und dem städtischen Kindergarten zugute.