Termine von Freitag, 3. Dezember, bis Freitag, 10. Dezember

Samstag, 4. Dezember

Weihnachtliche Stände in Oppenweiler 11 bis 15 Uhr, Rewe-Parkplatz / Hausgemachte Gutsle, frische Langos und Glühwein, Verkauf zum Mitnehmen





Sonntag, 5. Dezember

Dodokay, Schorndorf 18 Uhr, Barbara-Künkelin-Halle





Mittwoch, 8. Dezember

The Golden Voices of Gospel - A Greater Love, Backnanger Bürgerhaus 20 Uhr, Walter-Baumgärtner-Saal





ab Donnerstag, 9. Dezember

Weltweihnachtscircus Stuttgart bis Sonntag, 9. Januar 2022, Cannstatter Wasen

während der (gesamten) Adventszeit

#backnangliebe - Weihnachtsaktionen in der Adventszeit Geschenkanhänger #backnangliebe, Gewinnspiel „Wir zahlen deine Geschenke!“, Backnang-Kärtle und Briefe vom Backnanger Christkind

Winnender Weihnachtsverlosung noch bis Samstag, 11. Dezember / in allen teilnehmenden Fachgeschäften, 50 hochwertige Preise, gesponsert von Winnender Firmen, Einzelhändlern und Gastronomen gibt es zu gewinnen

Ausstellung ART-verwandt, Waiblingen noch bis Sonntag, 12. Dezember, 12 bis 20.30 Uhr, Waiblinger Schlosskeller / ausgewählte Teilnehmer bieten ein erlesenes Repertoire an Schönem, Ausgefallenem und Originellem

WinterWunderWald mit Weihnachtsmarkt im Wildparadies Tripsdrill täglich 9 bis 17 Uhr / an winterlich dekorierten Ständen gibt es süße Leckerbissen, Deftiges und wärmende Heißgetränke, an den Adventssonntagen kommt der Weihnachtsmann (ab ca. 15.30 Uhr bis 17 Uhr am Ausgang) zu Besuch mit Geschenken für alle Kinder, auf Laternenumzug geht es samstags vom 27.11. bis 18.12.2021 und auf Fackelwanderung an allen Samstagen



vom 8.1. bis 5.3.2022

Weinstädter Rundwanderweg „Sanges Froh“ noch bis Donnerstag, 6. Januar 2022 / Liedertafeln auf dem 6 Kilometer langen Weinstädter Rundwanderweg WE1 „Sanges Froh“ sind mit beliebten Weihnachtsliedern ausgestattet

Adventskalender „Beleuchtete Fenster“ in Leutenbach noch bis Freitag, 24. Dezember / in den Ortsteilen Leutenbach und Nellmersbach wird jeden Tag jeweils ein weihnachtlich geschmücktes Fenster beleuchtet, eine Übersicht über die genauen Adressen der jeweiligen Weihnachtsfenster ist dem örtlichen Amtsblatt zu entnehmen

Christmas Garden Stuttgart noch bis Sonntag, 16. Januar, täglich von 17 bis 22 Uhr, am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen / „Begeben Sie sich auf eine magische Reise und lassen Sie sich vom weihnachtlichen Lichterglanz verzaubern.“