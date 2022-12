Termine von Samstag, 10. Dezember, bis Freitag, 16. Dezember

Waiblinger Weihnachtsmarkt

Täglich 12 bis 20.30 Uhr Mittwoch + Samstag ab 10 Uhr Freitag + Samstag bis 22 Uhr

Bis Mittwoch, 21. Dezember

Rudersberger Adventswald

Freitag 17 bis 22 Uhr Samstag 16 bis 22 Uhr Sonntag 11 bis 20 Uhr

Verweilen, träumen und genießen unter mächtigen echten Nadelbäumen im Adventswald.

Bis Sonntag, 18. Dezember

Fellbacher Weihnachtsmarkt

Montag bis Mittwoch 16 bis 21 Uhr Donnerstag bis Sonntag 12 bis 21 Uhr

Bis Donnerstag, 22. Dezember

Weihnachtsmarkt Schorndorf

Täglich 11 bis 20 Uhr Freitag + Samstag 11 bis 21 Uhr

Neuheit ist eine zentrale Aufenthaltsfläche mit zwei Weihnachtstipis und vielen Sitz- und Stehmöglichkeiten. Zudem können Weihnachtslounges für bis zu 16 Personen bei der Stadt gemietet werden.

Bis Mittwoch, 21. Dezember

Weihnachtsfeier für Ältere

Sonntag, 11. Dezember, um 13 Uhr

Rems-Murr-Halle in Leutenbach

Weihnachtsmarkt Berglen-Birkenweißbuch

Samstag, 10. Dezember, ab 10 Uhr

Ortsmitte, Berglen-Birkenweißbuch

Kabarett mit „Die Buschtrommel“ – Die Satirische Weihnacht

Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr

Zufällig ist am Tag der Bescherung wieder Jesus’ Geburtstag – sein 2021ster. Im Himmel trägt die Heilige Familie zur Feier selbstverständlich Maske mit schönen Krippenmotiven und Kreuzigungsszenen. Allerdings ist Gott seit der Pandemie so überarbeitet, dass er seinen Laden an Amazon verkauft hat, und für die läuft es dort oben nun einfach himmlisch.

Auf Google Earth freut sich die betuchte, rechtsdrehende Familie Kinkerlitz auf das Fest der Liebe: Der Weihnachtsbaum wird mit Corona-Kugeln aus England und Südafrika geschmückt und die Spitze ziert ’ne Spritze.

Abend der Kerzen

Das Momentmal-Team lädt ein

Samstag, 10. Dezember, ab 18 Uhr

Kirchplatz, Kaisersbach

Bergweihnacht

Sonntag, 11. Dezember

Ab 16 Uhr am Vereinsheim des SSV, ab 16.30 Uhr in Berglen-Reichenbach/Spielplatz

Weihnachtskonzert, Musikverein Schwaikheim

Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr

Gemeindehalle Schwaikheim

Singen unterm Weihnachtsbaum

Sonntag, 18 Uhr, Bürgerhaus

Berglen-Rettersburg

Weihnachtskonzert Remstal-Gymnasium Weinstadt

Mittwoch, 14. Dezember, und Donnerstag, 15. Dezember

jeweils um 19.30 Uhr

Remstal-Gymnasium Weinstadt