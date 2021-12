Termine von Samstag, 11. Dezember bis Samstag, 18. Dezember

(ab) Freitag, 17. Dezember

Waiblinger Weihnachtscircus Premiere am Freitag, 17. Dezember, 19 Uhr, Festplatz Rundsporthalle / bis 9. Januar 2022, täglich 15.30 und 19.30 Uhr, aktuelle Spielzeiten und spielfreie Tage bitte unter www.waiblinger-weihnachtscircus.de beachten

„Honig im Kopf“, Komödie von Florian Battermann, Backnang Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr, Backnanger Bürgerhaus





während der (gesamten) Adventszeit

#backnangliebe - Weihnachtsaktionen in der Adventszeit Geschenkanhänger #backnangliebe, Gewinnspiel „Wir zahlen deine Geschenke!“, Backnang-Kärtle und Briefe vom Backnanger Christkind

Ausstellung ART-verwandt, Waiblingen noch bis Sonntag, 12. Dezember, 12 bis 20.30 Uhr, Waiblinger Schlosskeller / ausgewählte Teilnehmer bieten ein erlesenes Repertoire an Schönem, Ausgefallenem und Originellem

WinterWunderWald mit Weihnachtsmarkt im Wildparadies Tripsdrill täglich 9 bis 17 Uhr / an winterlich dekorierten Ständen gibt es süße Leckerbissen, Deftiges und wärmende Heißgetränke, an den Adventssonntagen kommt der Weihnachtsmann (ab ca. 15.30 Uhr bis 17 Uhr am Ausgang) zu Besuch mit Geschenken für alle Kinder, auf Laternenumzug geht es samstags vom 27.11. bis 18.12.2021 und auf Fackelwanderung an allen Samstagen vom 8.1. bis 5.3.2022

Wer den Winterwunderwald einmal live erleben möchte, der hat nun die Chance dazu: Einfach auf www.zvw.de/weihnachten vorbeischauen und die Frage beantworten. Viel Glück!

Weinstädter Rundwanderweg „Sanges Froh“ noch bis Donnerstag, 6. Januar 2022 / Liedertafeln auf dem 6 Kilometer langen Weinstädter Rundwanderweg WE1 „Sanges Froh“ sind mit beliebten Weihnachtsliedern ausgestattet

Adventskalender „Beleuchtete Fenster“ in Leutenbach noch bis Freitag, 24. Dezember / in den Ortsteilen Leutenbach und Nellmersbach wird jeden Tag jeweils ein weihnachtlich geschmücktes Fenster beleuchtet, eine Übersicht über die genauen Adressen der jeweiligen Weihnachtsfenster ist dem örtlichen Amtsblatt zu entnehmen

Christmas Garden Stuttgart noch bis Sonntag, 16. Januar, täglich von 17 bis 22 Uhr, am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen / „Begeben Sie sich auf eine magische Reise und lassen Sie sich vom weihnachtlichen Lichterglanz verzaubern.“