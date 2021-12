Termine von Samstag, 18. Dezember bis Januar 2022

Sonntag, 19. Dezember

„Die Zauberflöte“ für Kinder, Schorndorf

16 Uhr, Barbara-Künkelin-Halle

Freitag, 31. Dezember

Orgel-Benefiz-Konzert zum Jahresabschluss, Stadtkirche Schorndorf

21.30 Uhr, evangelische Stadtkirche

Sonntag, 9. Januar 2022

Vortrag: Das große Bulli-Abenteuer, Schorndorf

17 Uhr, Barbara-Künkelin-Halle / 15.000 Kilometer, 15 Länder – mit dem Oldtimer-VW-Bus von Istanbul bis hoch ans Nordkap! Peter Gebhard lässt die Gäste an den Erlebnissen seines Roadtrips teilhaben.

während der (gesamten) Adventszeit

Waiblinger Weihnachtscircus

noch bis 9. Januar 2022, täglich 15.30 und 19.30 Uhr, aktuelle Spielzeiten und spielfreie Tage bitte unter www.waiblinger-weihnachtscircus.de beachten

WinterWunderWald mit Weihnachtsmarkt im Wildparadies Tripsdrill

täglich 9 bis 17 Uhr / an winterlich dekorierten Ständen gibt es süße Leckerbissen, Deftiges und wärmende Heißgetränke, an den Adventssonntagen kommt der Weihnachtsmann (ab ca. 15.30 Uhr bis 17 Uhr am Ausgang) zu Besuch mit Geschenken für alle Kinder, auf Fackelwanderung geht es an allen Samstagen vom 8.1. bis 5.3.2022

Weinstädter Rundwanderweg „Sanges Froh“

noch bis Donnerstag, 6. Januar 2022 / Liedertafeln auf dem 6 Kilometer langen Weinstädter Rundwanderweg WE1 „Sanges Froh“ sind mit beliebten Weihnachtsliedern ausgestattet

Adventskalender „Beleuchtete Fenster“ in Leutenbach

noch bis Freitag, 24. Dezember / in den Ortsteilen Leutenbach und Nellmersbach wird jeden Tag jeweils ein weihnachtlich geschmücktes Fenster beleuchtet

Christmas Garden Stuttgart

noch bis Sonntag, 16. Januar, täglich von 17 bis 22 Uhr, am 24. Dezember und 31. Dezember geschlossen / „Begeben Sie sich auf eine magische Reise und lassen Sie sich vom weihnachtlichen Lichterglanz verzaubern.“