Das ist WAHNSINN!

Verlosung

In dieser Show bringen die größten deutschen Musicalstars die Hits von Wolfgang Petry auf die Bühne. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf eine mitreißende Show und eine Party voller Power, Petry-Hits und echter Emotionen freuen – eingebettet in eine charmante Geschichte von acht Paaren.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für „WAHNSINN“ am Freitag, 11. Februar, 20 Uhr, in der Porsche-Arena Stuttgart. Die Tickets werden an der Abendkasse hinterlegt.

Teilnehmen und Gewinnen: Wählen Sie unter drei Möglichkeiten die richtige Lösung aus.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 14. Dezember 2021, um 12:00 Uhr.

Unter allen richtigen Antworten, einschließlich vollständiger Adresse und Telefonnummer, wird der Gewinner ausgelost. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur einmal möglich. Mitarbeiter des ZVW sind ausgenommen, eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.